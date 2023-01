'Paco El Morlaco', el joven ecuatoriano que se hizo viral por crear sus propias prótesis de mano

Pedro Francisco Brito Villavicencio, conocido como 'Paco El Morlaco' en redes sociales, es un joven ecuatoriano cuyos videos se han hecho virales al mostrar cómo ha construido sus propias prótesis de mano. Su primera motivación fue tratar de encontrar una solución para su discapacidad, pero pronto surgió otro objetivo: "En medio del proceso es que me doy cuenta que se puede ayudar a otras personas", explica en una entrevista a RT.

Vive en la ciudad de Cuenca y perdió su mano derecha a los 13 años debido a la explosión de una luz de bengala con la que jugaba, ya que como cuenta, "en el barrio donde vivía era muy fácil conseguirlas, porque se dedicaban a la fabricación de juegos pirotécnicos".

Hoy, a los 23 años, recuerda que desde entonces ha sido un largo proceso en el que ha tenido que adaptarse a la falta de una extremidad.

Fue en medio de la pandemia por covid-19 cuando comenzó a elaborar sus primeras prótesis. Previamente, solo había buscado cómo adaptar un 'socket' a su muñón para "poder levantar pesas", narra 'Paco El Morlaco', ya que con el tiempo entendió que para desenvolverse con normalidad debía darle movilidad a su brazo.

Posteriormente se dio a la tarea de confeccionar una mano. "Hice primero un dedo, literalmente con un palo que encontré, lo empecé a tallar e hice las falanges, le atravesé un pasador de madera para ver si funcionaba y si se podía doblar", detalla Brito Villavicencio. Una vez que funcionó, hizo el resto de los dedos y los unió a una tabla de madera.

Esa experiencia le permitió pensar en el siguiente paso y con un pedazo de madera de eucalipto talló lo que sería ya su primera prótesis. Aunque resultó funcional, no era lo suficientemente resistente, por lo que empezó a usar otros materiales como grilon (material termoplástico que se utiliza en las industrias) o aluminio; sin embargo, lo difícil de su manejo impidió que tuviera éxito.

Fue así que llegó a la resina epóxica que, según su apreciación, es más resistente que la madera para su objetivo. Resultó ser una de sus manos más llamativas porque con ella quiso replicar la de Iroman, poniéndole luz.

"Quería hacer este proyecto no solo para la ayuda social, sino que de alguna manera apoye en el lado psicológico, sobre todo a los niños", explica el joven ecuatoriano.

De manera que una de sus ideas es hacer prótesis temáticas de superhéroes, para hacerles ver a los chicos que pueden mostrar su amputación, que no la vean como una pérdida, sino como que adquirieron una habilidad. "En este caso la mano de Iroman, y así ya no es esconder, sino mostrar, y no se vuelven personas cohibidas", comenta 'Paco El Morlaco'.

Su última prótesis es de resina de poliuretano, y asegura que le gustaría, poco a poco, hacerlas de mejores materiales, incluso de plástico reciclado. Por ello, busca apoyo económico para comprar una máquina extrusora, que puede costar alrededor de 12.000 dólares. "La ventaja es que tritura el plástico, lo funde y sale una amalgama maleable que se puede poner en moldes", afirma.

La finalidad de obtener una de esas máquinas, explica, es porque "la prótesis de poliuretano cuesta en promedio 100 o hasta 150 dólares y con esta máquina podría utilizar el plástico reciclado y bajar el costo a 15 o 20 dólares".

El joven quiere elaborar prótesis económicas, al alcance de personas de escasos recursos. "Para mi familia nunca estuvo en sus posibilidades poder comprar una prótesis, incluso llegamos una vez a un hospital donde tenían [prótesis] robóticas y cuando veíamos el precio superaban los 40.000 dólares, hace 10 años", rememora.

Sin embargo, la situación no ha cambiado. "Acá el sueldo básico es de 450 dólares, cuando el precio de la canasta básica es de 750, lo que complica a muchas familias ecuatorianas solventar ese tipo de gastos, por eso es que trato de enfocarme en estas personas", añade.

En este sentido, otro de sus proyectos es hacer 10 prótesis y donarlas a aquellos que más las necesiten. Para ello pide a las personas que ven sus videos en redes sociales que lo apoyen para reunir fondos o lo ayuden a compartir su causa.

Asimismo, sueña con tener una fundación para ayudar a personas con amputaciones en su país e incluso le gustaría viajar a otros lugares para hacer prótesis a la medida de la gente que las requiera.

