El James Webb halla su primer exoplaneta y su tamaño es prácticamente igual al de la Tierra

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA halló por primera vez un exoplaneta, que fue denominado LHS 475 b. El siguiente paso será estudiar sus características para determinar si tiene algún tipo de atmósfera.

Ubicado a 41 años luz de distancia en la constelación de Octans, los investigadores anunciaron el 11 de enero, durante una conferencia de prensa en la Sociedad Astronómica de EE.UU., que su tamaño es prácticamente igual al de la Tierra, ya que tiene el 99 % de su diámetro. Además, revelaron que en solamente dos días completa su órbita, publicó la NASA.

La incógnita sobre su atmósfera

Tras la confirmación del hallazgo del exoplaneta rocoso por parte del equipo liderado por especialistas del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins de Maryland (EE.UU.), uno de los siguientes pasos será analizar el espectro de transmisión para evaluar si tiene atmósfera.

"El telescopio es tan sensible que puede detectar fácilmente una variedad de moléculas, pero aún no podemos sacar conclusiones definitivas sobre la atmósfera del planeta", afirmó Erin May, del equipo de investigación.

De acuerdo con los datos recogidos por el telescopio espacial, averiguaron que el LHS 475 b es unos grados más cálido que la Tierra. Así que si se detectara la presencia de nubes, se podría concluir que es un planeta más parecido a Venus, que tiene una atmósfera de dióxido de carbono y está permanentemente envuelto en una nube espesa.

Los científicos también indicaron que la cercanía con su estrella es menor a la de cualquier planeta del Sistema Solar, pero su estrella enana roja tiene menos de la mitad de la temperatura del Sol. Este es otro dato por el que los investigadores estiman que podría tener una atmósfera.

"Estos primeros resultados de observación de un planeta rocoso del tamaño de la Tierra abren la puerta a muchas posibilidades futuras para estudiar atmósferas de planetas rocosos con el Webb", afirmó Mark Clampin, director de la División de Astrofísica de la sede de la NASA en Washington, quien agregó: "Webb nos está acercando cada vez más a una nueva comprensión de los mundos similares a la Tierra fuera del Sistema Solar, y la misión apenas está comenzando".