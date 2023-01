"Pensé que me iban a matar": el periodista liberado en México cuenta cómo fue su cautiverio

El periodista mexicano Jesús Pintor Alegre, liberado el miércoles tras ser secuestrado el pasado 27 de diciembre en el sur del país por un grupo criminal, relató cómo fueron esos 16 días de cautiverio y reconoció que hubo un momento en que pensó que le iban a matar.

"Me dijeron que estaba en proceso de ser perdonado, me pusieron las esposas por atrás, luego arrancó la camioneta y no recuerdo cuánto tiempo viajamos. Cuando paró yo dije hasta aquí me quedé, pensé que me iban a matar", comentó a El Universal al detallar el momento en el que le liberaron.

Pintor Alegre fue puesto en libertad junto a Fernando Moreno Villegas, químico biólogo parasitólogo de profesión, en el puente del río Cuirio, en el municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente. Un tercer secuestrado, el abogado Alan García Aguilar, se encuentra desaparecido.

El periodista Jesús Pintor Alegre y el Químico Biólogo Fernando Moreno fueron liberados cerca de Coyuca de Catalán a más de dos semanas de permanecer privados de la libertadAmbos niegan tener relación con la página Escenario Calentano y aseguran fueron detenidos por confusión pic.twitter.com/wcjxybTiUN — Azucena Uresti (@azucenau) January 12, 2023

El reportero piensa que él y Moreno Villegas fueron liberados porque sus captores se dieron cuenta de que no eran los administradores del medio digital Escenario Calentano, en el que se informa de supuestos vínculos de bandas criminales con políticos.

Recientemente en la página –creada hace cinco años por García Aguilar– se habían publicado notas relacionadas con la organización criminal La Nueva Familia Michoacana y, en particular, contra uno de sus líderes, José Alfredo Hurtado, alias 'El Fresa', a quien en su última publicación, compartida el 14 de diciembre, denunciaron por extorsión.

"Difícil superarlo pronto"

Durante el tiempo en el que estuvo secuestrado, Pintor Alegre estuvo con los ojos vendados, esposado y tumbado en la batea de una camioneta.

"Sí me trataron con alguna violencia y sí, en algún momento, recibí algunos golpes. Tampoco era una situación de tortura, tengo que decirlo", comentó a MSN Noticias.

Y continuó: "Me daban de comer dos veces al día, pero era siempre mantenerme en la batea del vehículo, no levantarme de ahí, prácticamente me mantenían al sol ante las inclemencias de la temperatura. Por la noche hacía bastante frío y, obviamente sin cobija y sin nada, pues esta era parte del castigo, y siempre esposado además de tener los ojos cubiertos".

#Parte2 🔵 El periodista Jesús Pintor Alegre y el químico-biólogo hablan sobre su secuestro en la región Tierra Caliente. Los dos se deslindan de la página "Escenario Calentano".👉 De los responsables, nada se sabe. pic.twitter.com/JE8h53lyeU — API GUERRERO (@APIGUERRERO) January 12, 2023

Solamente le permitían levantarse de la camioneta para ir al baño. "Y era cuando ellos querían, inclusive si me estaba a punto de reventar la vejiga, era lo de menos. Ellos decidían en qué momento lo hacían, y esos eran los momentos en los que podía estirar las piernas".

"Cuando se trataba de comer me enderezaban un poco, prácticamente en ángulo de 45 grados, y al rato otra vez a acostarme", añadió.

El reportero afirmó que esa fue la rutina de todas las jornadas en las que estuvo capturado. "Mis dos teléfonos me los quitaron y yo creo que descubrieron que no había absolutamente nada de lo que me estaban acusando, me quiero imaginar que es eso porque el día de ayer me dejan en la inmediaciones del río Cuirio".

Aunque asegura que se encuentra bien, reconoce que se siente "muy golpeado" a nivel emocional. "Va a ser difícil que pueda superarlo así, a lo breve", comentó.

Pintor Alegre, que residió muchos años en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, y trabajó como reportero de La Jornada en esa entidad, subrayó que no tiene pensado abandonar el oficio tras lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce quiénes han sido los responsables de estos secuestros. En 2022 fueron asesinados 11 periodistas en México, siendo el país que no está en guerra más peligroso para ejercer la profesión, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras. Hasta diciembre, 27 periodistas también habían sido reportados como desaparecidos.