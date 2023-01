Revelan que ya en 1973 se dudaba de la eficacia del acuerdo de paz de Kissinger para Vietnam

Documentos publicados recientemente han revelado que el Premio Nobel de la Paz de 1973, uno de los más disputados en la historia, fue concedido al entonces secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, y al político vietnamita Le Duc Tho por la negociación del acuerdo de paz en Vietnam, con pleno conocimiento de que era poco probable que la guerra terminara pronto.

"Estoy aún más sorprendido de lo que estaba en ese momento de que el comité pudiera llegar a una decisión tan mala", dijo a Reuters Stein Toennesson, profesor del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, quien revisó los documentos que salieron a la luz el pasado 1 de enero tras permanecer en secreto durante 50 años.

Le Duc Tho y Kissinger firmaron en enero de 1973 los Acuerdos de Paz de París, en virtud de los cuales Washington completó su retirada militar de Vietnam del Sur. Sin embargo, el alto al fuego pronto fue ignorado tanto por Vietnam del Norte como por Vietnam del Sur, que se negaron a firmar el acuerdo debido a que las fuerzas de Hanói no estaban obligadas a retirarse del Sur.

De ese modo, el conflicto armado siguió activo y las fuerzas del Norte pudieron avanzar rápidamente por el territorio de Vietnam del Sur, que se quedó sin apoyo crítico de EE.UU. y estaba debilitado por el desorden estatal. Finalmente, la guerra terminó el 30 de abril de 1975 con la caída de Saigón, la capital sureña, provocando una caótica evacuación de los estadounidenses que aún permanecían en el territorio.

Le Duc Tho rechazó el Premio Nobel de la Paz porque consideró que no era digno de recibirlo, ya que la guerra en Vietnam aún no había acabado. Asimismo, dos de los cinco miembros del Comité Noruego del Nobel, renunciaron en protesta. En cuanto a Kissinger, optó por aceptar el galardón, pero no asistió a la ceremonia y posteriormente, intentó devolverlo, aunque en vano.

¿Qué pasó con el premio?

Según los documentos recién revelados, Kissinger y Tho fueron nominados por un miembro del comité del Nobel, el académico noruego John Sanness, el 29 de enero de 1973, dos días después de la firma de los acuerdos de París. En su informe, Sanness razonó que la elección se produjo a raíz de que "las conversaciones condujeron a un acuerdo que pondrá fin al conflicto armado entre Vietnam del Norte y EE.UU." Al mismo tiempo, Sanness agregó que era "consciente de que solo en el futuro quedará claro qué importancia tendrán los acuerdos en la práctica".

Toennesson señaló que en la carta de nominación, así como en los informes preparados sobre Kissinger y Tho, se ve que la elección se llevó a cabo pese a que había "plena consciecia" de que era "poco probable que se mantuvieran" los acuerdos de paz. "El premio se le dio a Kissinger por haber sacado a EE.UU. de Vietnam sin ninguna solución pacífica en Vietnam del Sur", afirmó, asegurando que Tho fue nominado solo porque el comité sintió que "no podía dárselo solo a Kissinger".

Sin embargo, Tho envió un telegrama desde Hanói comunicando que para él era "imposible" aceptar el galardón. "Cuando se respete el acuerdo de París sobre Vietnam, se silencien las armas y realmente se restablezca la paz en Vietnam del Sur consideraré la aceptación de este premio", escribió en aquel entonces.