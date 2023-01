"Bájenle": López Obrador niega que el despliegue de la Guardia Nacional en el Metro sea una militarización

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este viernes que el despliegue de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México sea una militarización.

En una conferencia celebrada en el Palacio Nacional, al ser preguntado sobre si podría aclarar cuál va a ser la tarea específica de la Guardia Nacional en su despliegue en el Metro, el mandatario afirmó: "Presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo".

Añadió que los agentes de la Guardia Nacional también realizarán tareas de investigación: "Es una acción preventiva básicamente y esto va acompañado de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación, de los talleres, las vías, los equipos, todo".

"Entonces, 'militarización'; bájenle", expresó, subrayando que se trata de "ayudar".

Al mismo tiempo, admitió que hay denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a los accidentes registrados de los últimos días en el Metro.

"Se está haciendo la investigación", afirmó, pero añadiendo que no puede adelantar nada. "No puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido; entonces, es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos", subrayó.