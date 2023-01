Un comité del Congreso de EE.UU. inicia una investigación por el hallazgo de documentos clasificados de Biden

El Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre el Poder Judicial anunció este viernes el inicio de una investigación sobre hallazgo de documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de EE.UU.

El presidente del Comité, el republicano Jim Jordan, y Mike Johnson, miembro de la Cámara de Representantes por el mismo partido, enviaron una carta al fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, en la que anunciaron la decisión, informa The Hill.

"Estamos llevando a cabo una supervisión de acciones del Departamento de Justicia con respecto al mal manejo de documentos clasificados por el exvicepresidente Biden, incluida la posesión aparentemente no autorizada de material clasificado en una oficina privada de Washington D.C. y en el garaje de su residencia de Wilmington, Delaware", reza la carta.

Además, los políticos afirmaron que las circunstancias del nombramiento de Robert Hur como fiscal especial para investigar el caso "plantea cuestiones fundamentales de supervisión que el comité examina de forma rutinaria". "Esperamos su cooperación completa con nuestra investigación", indicaron.

Caso de los documentos clasificados: ¿qué se sabe?

Cerca de 10 documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de EE.UU. fueron encontrados en noviembre pasado en su despacho privado del Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un 'think tank' inaugurado en el 2018 que alberga programas académicos y eventos centrados en política exterior. Sin embargo, no se ha dado a conocer el hallazgo hasta esta semana.

Además, desde la Casa Blanca comunicaron este jueves que los abogados de Biden han descubierto documentos clasificados adicionales en el garaje de su residencia de Wilmington, en el estado de Delaware.

Mientras tanto, Biden se pronunció sobre el primer hallazgo, diciendo que no sabía que los documentos clasificados estaban en su oficina privada de Washington. En cuanto a los documentos adicionales, aseguró que los archivos estaban en un garaje cerrado.