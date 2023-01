El príncipe Enrique tenía suficiente material para escribir dos libros, pero hay cosas que no quiere "que el mundo sepa"

El príncipe Enrique afirmó que tenía suficiente material para escribir "dos libros" pero que en sus memorias, publicadas esta semana, omitió cierta información porque, de haber salido a la luz, su padre, el rey Carlos III del Reino Unido, y su hermano Guillermo nunca lo habrían perdonado. Hay algunas cosas que "simplemente no quiero que el mundo sepa", afirmó el duque de Sussex en una entrevista con The Telegraph.

Enrique dio a conocer que le reveló información confidencial a JR Moehringer, el escritor profesional al que contrató para que escribiera sus memorias por él, por una cuestión de "contexto", pero le aclaró que "no había absolutamente ninguna forma" de que esa información pudiera incluirse en el libro. Además, aseveró que el primer borrador tenía 800 páginas, el doble del manuscrito final de 400.

El hijo de Diana de Gales señaló asimismo que con su libro, en el que expone detalles de su tumultuosa relación con la familia real británica, no estaba "tratando de derrumbar la monarquía", sino "tratando de salvarlos de sí mismos".

"Se podría argumentar que algunas de las cosas que he puesto allí [...] nunca me las perdonarán de todos modos", reconoció. "Pero tal como yo lo veo, estoy dispuesto a perdonaros por todo lo que habéis hecho, y desearía que os hubierais sentado conmigo [a hablar] como es debido, y en lugar de decir que estoy delirando y paranoico realmente os sentarais [a hablar], porque lo que realmente me gustaría es un poco de responsabilidad. Y una disculpa a mi esposa" Meghan Markle, le pidió el duque a su familia.

