Dos escuelas del Reino Unido prohíben a sus estudiantes todo tipo de contacto físico

Dos escuelas del condado de Essex, en el Reino Unido, anunciaron esta semana que prohibirán todas las formas de contacto físico entre los estudiantes. De esa manera, los alumnos de Hylands School, en Chelmsford, y de Southchurch High School, en Southend, no podrán tomarse de las manos, abrazarse ni tener relaciones románticas.

En una carta enviada por la escuela Southchurch a los padres de los alumnos y recogida por medios locales, se detalla que no se tolerará "ningún contacto físico agresivo, abrazar, tomarse de la mano, abofetear a alguien, etc.", explicando que el objetivo de las medidas es "proteger" a sus hijos. "Si su hijo toca a otra persona, ya sea de manera consentida o no, podría pasar cualquier cosa. Podría provocar una lesión, hacer que alguien se sienta muy incómodo o que alguien sea tocado de manera inapropiada", reza la misiva.

En una notificación similar, la subdirectora de la escuela secundaria Southchurch explicó que la iniciativa ayudará a crear una atmósfera tranquila y ordenada, al evitar que se produzcan juegos de peleas o consecuencias más serias del contacto físico. "Las únicas excepciones serán en las artes escénicas, las actividades deportivas y las clases de educación física, cuando así se requiera", aclaró.

Medidas "draconianas"

Las medidas adoptadas por los dos centros despertaron la polémica en las comunidades educativas. Un padre de una estudiante de Hyland describió la política como "draconiana". "Tengo una hija y ella y sus amigos se saludan con un abrazo, pero si lo hacen ahora [se enfrentarán a ser] aislados", señaló.

"Es un enfoque muy arcaico y no es necesario en esta época. Después de la pandemia, donde todo el mundo estaba privado de contacto humano, ahora [se está] retrocediendo", manifestó, advirtiendo que la salud mental de los estudiantes podría verse perjudicada.