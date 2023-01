China e India compiten por la influencia en el Índico en medio de disputas fronterizas: ¿se avecina otro foco de tensión?

Las Armadas de China y de la India están midiendo sus fuerzas en el océano Índico en medio de las hostilidades que se han estado desarrollado en la frontera entre ambos países a lo largo de los últimos años.

En las recientes semanas Pekín ha enviado a la región barcos de vigilancia naval, además de celebrar su primera reunión de países del océano Índico, unos pasos que se han interpretado como intentos de reducir la influencia india. Nueva Delhi, por su parte, ha implementado una serie de contramedidas y ha fortalecido sus capacidades, recoge South China Morning Post.

El ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, visitó a principios de este mes la base naval INS Baaz. Situada estratégicamente en las islas Andamán y Nicobar, la base sirve para controlar la ruta marítima del estrecho de Malaca, que sirve de puerta marítima de China hacia Asia occidental y África. Según algunos informes, el Gobierno indio busca fortalecer la conectividad marítima con Indonesia a través de estas islas para reforzar su presencia regional.

Asimismo, Nueva Delhi no cesa de aumentar su capacidad militar. Tan solo tres meses después de poner en servicio su primer portaaviones nacional, el INS Vikrant, la India encargó en diciembre un destructor de misiles guiados sigilosos, el INS Mormugao. Además, su Armada recibió recientemente un submarino de clase Scorpene, el INS Vagir, y se espera que en las próximas semanas el Ejército indio reciba un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear.

¿Qué dicen los expertos?

En opinión de los analistas, es posible que las disputas entre China y la India ocurran en el océano, ya que la región es crucial para ambos países. Nueva Delhi realiza el 95 % del volumen de su comercio a través de sus 7.500 kilómetros de costa, a la vez que 9 de los 10 proveedores principales de petróleo de China también transitan por el océano Índico.

"Desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta hasta la Ruta Marítima de la Seda, el océano Índico es un escenario clave para que China amplíe su influencia", indicó R.S. Vasan, capitán retirado de la Marina de la India y actual director general del Centro de Estudios de China de Chennai.

La navegación de barcos chinos en esas aguas también echó leña al fuego y tensó aún más las relaciones entre ambos países. En este contexto, el jefe de la Armada india, el almirante R Harikumar, afirmó a principios de diciembre que "muchos" barcos chinos estaban operando en el Índico. Por su parte, el vicealmirante MA Hamphioli, jefe del Comando Naval del Sur de la Armada india, agregó que las "intrusiones" de barcos chinos "no eran infrecuentes".

Asimismo, Vasan destaca que la iniciativa de Pekín de celebrar el Foro sobre la Cooperación para el Desarrollo entre China y la Región del Océano Índico "tiene que ver con mostrar su presencia y decir que podría ser un jugador extrarregional pero que, no obstante, es una parte interesada".

"Esto me recordó hace algún tiempo a ciertos comentaristas chinos que argumentaron que el océano Índico no es el 'océano de la India' y que la India no debería actuar como un director de la [región del océano Índico]", dijo Collin Koh Swee Lean, investigador del Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur.

Para contrarrestar las acciones de China, los expertos señalan que existe la posibilidad de que la Marina de la India despliegue fuerzas marítimas adicionales en el océano Índico oriental para fortalecer sus operaciones en el sudeste asiático. "A la India le interesa más seguir siendo el guardián y el proveedor de seguridad de la red en la región del océano Índico, algo que China no puede hacer debido a su geografía", indicó Vasan, que agrega que Pekín "no puede sorprender a la India en el océano Índico".

