Los detenidos por el crimen del fiscal Marcelo Pecci aceptan los cargos: "Estoy muy arrepentido"

Los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, capturados el pasado sábado en Colombia como presuntos responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, admitieron los cargos que se les imputan.

"Me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí. De corazón les pido que me perdonen a la señora de Pecci y a la familia", afirmó Ramón Emilio, de 47 años. Por su parte, su hermano, de 40 años, aseguró que no tenía palabras para excusarse: "Estoy muy arrepentido", según recoge El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia les imputa los delitos de homicidio agravado y porte de armas, en calidad de coautores, por haber coordinado el crimen perpetrado en Cartagena, el 10 de mayo de 2022.

El juez a cargo de la causa indicó que debido a su confesión, los investigados tendrán el 50 % de reducción de la pena, mientras que la Fiscalía ha pedido este lunes que ambos sean enviados a una cárcel de máxima seguridad, según recoge W Radio Colombia.

Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos aceptaron su responsabilidad en cuanto a su participación en el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Daniel Pecci Albertini. pic.twitter.com/4ydYVRsp50 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 16, 2023

De acuerdo con la acusación, los hermanos, oriundos de Medellín y capturados en una operación simultánea en Bogotá y Rionegro, contactaron a Francisco Luis Correa para encargarle el crimen y le suministraron todo el equipo necesario para llevarlo a cabo, a cambio de 1.500 millones de pesos colombianos (aproximadamente 320.000 dólares).

Los registros confirmaron la autoría

Andrés Felipe fue detenido en Rionegro, en el departamento de Antioquía, donde fue requisada una camioneta Toyota Prado que presuntamente habría sido utilizada para planear el crimen. Según el fiscal del caso, el vehículo estaba a nombre de su compañera sentimental, Margareth Lizeth, prófuga de la justicia.

Documentos, prendas de vestir y un vehículo hacen parte de los elementos incautados en dos diligencias de allanamiento. Estos, al parecer, habrían sido usados durante la planeación del homicidio y estarían registradas en cámaras de video. pic.twitter.com/RC7qOX9yp8 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 15, 2023

Durante el registro del inmueble donde Andrés Felipe fue arrestado se encontraron una memoria USB, una grabadora, un tableta electrónica, una tarjeta sim, un celular y un ordenador portátil. Además, se halló documentación diversa, como recibos de pagos, aperturas de cuentas o liquidaciones de transacciones.

Por su parte, en el inmueble en el que fue detenido Ramón Emilio, situado en un conjunto residencial en Bogotá, se requisaron varios celulares, un disco duro y documentos relevantes.

¿Cómo se llevó a cabo el crimen?

Según las investigaciones, en el asesinato del fiscal Pecci estuvieron involucradas nueve personas. Los hermanos Pérez Hoyos y la pareja de uno de ellos habrían sido los coordinadores del crimen, tras encargar el trabajo a Francisco Luis Correa Galeano.

Correa Galeano, a su vez, presuntamente contrató a los "marcadores" encargados de vigilar a Pecci: Cristian Camilo Monsalve Londoño, ya condenado, y su madre, Marisol Londoño.

El encargado de ejecutar el homicidio también habría contratado a tres sicarios, identificados por las autoridades como Adrián Zabaleta, Wendre Still Scott –encargado de efectuar los disparos y ya condenado– y a Gabriel Carlos Salinas.

Los nombres de los hermanos Pérez Hoyos se habrían conocido gracias a la declaración de Correa Galeano, quien estaría buscando un acuerdo beneficioso con la Fiscalía después de su detención.

Correa aseguró que le encontraron en Medellín y le encargaron de coordinar el homicidio para hacerle un favor a unos narcos paraguayos. Según su versión, Ramón Emilio habría sido el encargado de pagar por el crimen y estaría en contacto con un narcotraficante paraguayo para informarle sobre los avances de la acción criminal.

Andrés Felipe, por su parte, tendría la base de sus operaciones de tráfico de cocaína en El Salvador, donde reside, y allí habría entrado en contacto con el narcotraficante que le encargó el asesinato de Pecci.

Con el objetivo de organizar el crimen con la ayuda de su hermano, se presume que Andrés Felipe viajó a Medellín en el mes de abril de 2022. Tras diversas reuniones entre los integrantes del entramado, los Pérez Hoyos se desplazaron a Cartagena el 7 de mayo y, tras varios días ultimando los detalles y haciendo entregas de armas y dinero, perpetraron el asesinato el día 10 de ese mes en la playa donde se encontraba Pecci de luna de miel.

Viejos conocidos

Correa Galeano contó que había conocido a Ramón Emilio hace 15 años, ya que los dos formaron parte de la banda 'los Paisas', una organización criminal y narcoparamilitar con base en Medellín, que fue disuelta en 2014.

Por aquel entonces –entre 2008 y 2010–, Correa Galeano era conocido como alias 'Esteban' y fungía de comandante de la organización en el alto San Jorge en Córdoba. Más adelante, en 2015, Ramón le presentaría a su hermano, que se dedicaba al narcotráfico.

En total se han producido ya siete detenciones en relación a este caso, cuatro de ellas aceptaron su responsabilidad en los hechos, enjuiciados tan solo 38 días después del homicidio. Fueron condenadas a penas de 23 años y 6 meses de prisión, según informó la Fiscalía General.