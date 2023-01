Una francesa denuncia "xenofobia" por pagar 10 dólares en un museo colombiano y las redes estallan

Una periodista francesa provocó una fuerte controversia en redes sociales al quejarse de los precios diferenciales que pagan los nacionales y los extranjeros en el Museo Nacional de Colombia, ubicado en Bogotá, a pesar de que esa política es común en otras partes del mundo.

Guylaine Roujol, quien además de ser periodista y estudiante de La Sorbona se presenta como "escritora, vegetariana, animalista", decidió no cubrir los 48.000 pesos (10 dólares) que deben pagar los ciudadanos extranjeros en protesta por lo que consideró un acto de "discriminación" y "xenofobia".

También dijo que se sentía "humillada", "despreciada" y tratada como "boba", y que "los colombianos deberían aprender qué es la igualdad", lo que generó una catarata de reacciones por parte de usuarios que le explicaron que estaba exagerando, mientras que otros se limitaron a burlarse de sus quejas.

Qué belleza de reforma la suya @PatriciaArizaF ! No lo puedo creer.Esta mañana quería ir al Museo Nacional. Resulta que no entré al verme discriminada por el único hecho de ser francesa. No por los empleados, que todos se portaron super bien, amables y comprensivos. Abro hilo. pic.twitter.com/xxCkxByjVx — Guylaine ROUJOL (@GuylaineRoujol) January 15, 2023

En su mensaje, la periodista arrobó a la ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza Florez, y comenzó alabando la remodelación del Museo Nacional de Colombia, que fue creado en 1823 y es uno de los más antiguos de América, pero enseguida detalló su disgusto con las tarifas.

"La discriminación es por ley en Colombia y me quedé aterrada de ver que esto viene de un gobierno progresista. En el pasado, la entrada era libre los domingos (…) pero sigue gratis para los estudiantes de las universidades públicas. ¡Listo! Soy estudiante de una universidad pública que es la Sorbonne en París y mostré mi tarjeta. Estudio desarrollo y cooperación en América Latina. Pero por ser francesa, me quisieron cobrar en dólares", aseguró.

La francesa dice que Colombia le debe un favor porque escribe libros sobre el país. Pero como un museo no tiene las tarifas que a ella le gustan, resulta que ya no somos la fuente de sus investigaciones, sino un país de mierdaHasta los europeos progresistas piensan colonialmente pic.twitter.com/RPjRNy8ToB — C & V (@Ing_E_Hist) January 16, 2023

Roujol consideró que los precios diferenciales representan una contradicción en un Gobierno progresista como el que encabeza Gustavo Petro y que, además, afecta al turismo, que en estos momentos podría ser una importante fuente de ingresos.

"El mensaje que esto nos envía es que por ser extranjeros nos tratan como bobos. Me sentí humillada, despreciada por mi condición de no tener nacionalidad colombiana (…) En Francia, ningún museo hace una tarifa por los franceses y otro para los extranjeros (…) esto nunca podría pasar", afirmó.

Varios usuarios le explicaron que su información es incorrecta, ya que, sin ir más lejos, el Museo del Louvre también cobra tarifas menores a ciudadanos de la Unión Europea.

Una francesa se queja porque en Colombia le cobran 10 euros por entrar a un museo y dice que es discriminada.- Si ese fuera el criterio para hablar de discriminación, París sería el epicentro discriminador (en la imagen: el precio de entrada al Louvre y los descuentos). pic.twitter.com/fBf5aYdIr8 — Inda García (@indagar) January 16, 2023

Aclaraciones

"En muchos museos del país los extranjeros pagan más y los oriundos entran gratis, lo que te pasó no es discriminación, siendo investigadora deberías saber eso", le contestó una usuaria, ya que la periodista contó que está investigando crímenes de Estado por parte del Ejército colombiano.

Otra le aclaró que es muy grave que use de manera incorrecta los términos de discriminación y xenofobia, sobre todo si, como dice, realiza un trabajo académico en La Sorbona.

"¿Usted en serio está estudiando en una universidad que tanto dicen que es maravillosa y no sabe qué es xenofobia? Que le devuelvan la plata señora porque qué vergüenza", afirmó.

Varios le recordaron que casi en toda Europa hay tarifas diferenciales para nacionales y extranjeros no solo en museos, sino en todo tipo de servicios, en particular el transporte, además de que allá efectivamente hay racismo, discriminación y xenofobia en contra de latinoamericanos, africanos y árabes, entre otros.

#ATENCIÓN | De acuerdo con la resolución 2683 del 27 de diciembre de 2022, te presentamos las nuevas tarifas de ingreso al Museo Nacional que comenzarán a aplicarse 10 de enero de 2023.El último domingo de cada mes la entrada es libre en nuestro horario habitual de 9 am a 5 pm. pic.twitter.com/ffTUbjsQsw — Museo Nacional de Colombia (@museonacionalco) January 4, 2023

"El extranjero promedio que viaja sabe que en muchos países paga más por algo que a un local no. No entiendo el escándalo, es lo más white people problem que he visto en mucho tiempo", advirtió uno. "Mejor vaya a exigir a su país, aquí con esos shows baratos, no", dijo otro.

Entre las respuestas, destacaron las de quienes advirtieron que la queja responde a una mirada colonial.

"Se agrandan las palabras para calificar un hecho que en todo el mundo es normal. Probablemente está acostumbrada a los privilegios que brindan a los extranjeros los pueblos que fuimos colonias mucho tiempo", afirmó un usuario.

"Pobrecilla la francecita oprimida por esos poderosos intereses económicos latinoamericanos, esa Francia que ha sufrido tantísimo la explotación a manos del sur global y ahora vienen a cobrarle una tarifa diferencial solo para permitirle a los indolentes colochos mantener un museo", ironizó otro.