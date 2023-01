Detienen a 7 sospechosos por el asesinato de un dirigente barrial en Ecuador

La Policía Nacional de Ecuador comunicó mediante Twitter que detuvo a 7 sospechosos vinculados con el asesinato de Javier Rosero Quiroz, dirigente del barrio ecuatoriano Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, luego de que se llevaran a cabo varios allanamientos durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero.

EFECTIVIDAD CONTRA LA DELINCUENCIA Varios allanamientos durante la noche y madrugada, permiten aprehender a 7 personas e indicios vinculantes al hecho violento ocurrido ayer, en La Plazoleta de Ceibos #GYE👉17h00 rueda de prensa en #GYE#EjeInvestigativo#MásFuertesQueNuncapic.twitter.com/IUEjPzs3ri — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 14, 2023

El trágico suceso ocurrió el pasado viernes cuando la víctima se encontraba en su camioneta junto con su esposa y lo interceptaron dos sicarios en motocicleta. Posteriormente, Rosero fue baleado. Frente a la demora de la ambulancia, la esposa tuvo que trasladarlo al hospital, donde finalmente falleció, recoge el diario El Universo.

Según Christian Meléndez, jefe policial del Distrito Los Ceibos, los familiares declararon que la víctima no había recibido ninguna amenaza y que no tenía enemigos. No obstante, un habitante de la zona sostuvo que a Rosero lo habían amenazado delincuentes que fueron capturados con su ayuda.