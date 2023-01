En bikini a los 76 años: por qué las fotos de una actriz argentina desatan la polémica (y los prejuicios)

La legendaria actriz argentina Moria Casán provocó una polémica al mostrarse a sus 76 años en bikini en la playa de Mar del Plata, el balneario argentino que es epicentro de los vacacionistas durante el verano austral.

Bastó que una usuaria escribiera: "Señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor", como crítica a una foto de Casán, para que se desatara una discusión que se trasladó de las redes sociales a los medios de comunicación y a las calles.

El apoyo hacia la exvedette, modelo y conductora fue abrumador, aunque también aparecieron voces que coincidieron en replicar los prejuicios de edad que establecen que las mujeres no deben mostrarse en bikini si no responden a los estereotipos de belleza que exigen delgadez y firmeza muscular.

"ME AMO, TAPATE VOS"📲 Resulta que Moria estuvo posando en bikini en la playa y una usuaria de twitter usó sus fotografías para criticarla: “Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer junto a la imagen de la diva de 76 años.#rosario3pic.twitter.com/q6BATn1CBx — Rosario3.com (@Rosariotres) January 15, 2023

Nada de ello hay en las imágenes de Casán, quien, acorde con su edad, luce panza, celulitis, grasa, estrías. Y sin ningún complejo. Por eso no dudó en responderle a quien le cuestionó: "Yo me amo, tapate vos, imbécil".

La autoestima de la actriz, quien actualmente protagoniza la obra "Brujas" en Mar del Plata, es bien conocida, tanto como sus dotes de polemista. Por eso no extrañó que ella misma minimizara las críticas e incluso las notas a su favor.

Tras la viralización de su foto en bikini, Moria Casán afirmó que no se siente "atacada ni con presiones" y confesó: "Si fuera por mí saldría desnuda a la Bristol, pero las buenas costumbres no lo permiten".https://t.co/UgSv4IW2UVpic.twitter.com/ELa31olIGR — Corta 🏆 (@somoscorta) January 16, 2023

"Tampoco creo el interés genuino de los medios en mi defensa, es para justificar el morbo de mostrarme porque la twittera, que no se quién es, solo dijo que me tape, así que 'easy' amores, no me siento atacada, así que no se molesten en defenderme", escribió.

Pero las voces a favor continuaron, entre ellas la de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien es promotora de un movimiento que ha bautizado como "La revolución de las viejas".

"Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida", señaló.

wake up babe I made la receta de huevos revueltos en bikini de Moria pic.twitter.com/x7GKwd64dt — Silvina Escu Pidero De Lioncourt (@aputazado) January 12, 2023

Admiración

Las redes se colmaron de muestras de respaldo a Casán al considerar que, con sus fotos en la playa y un video en el que está cocinando también en bikini, ayuda a desdibujar la añeja y permanente presión sobre la manera "correcta" en que las mujeres deben mostrar sus cuerpos.

"Ojalá todos tuviéramos la mitad de su energía, desparpajo, irreverencia y sex appeal", "las ganas de vivir que tiene esa mujer son envidiables", "lxs que la critican por edad o peso son lxs que pasan por esta vida como espectadorxs", fueron algunos de los mensajes.

Ahora q todo el mundo critica a @Moria_Casan quiero mostrarles a mi abuela, toda la vida uso bikini y hoy con 83 años no va a cambiar x miedo a q la critiquen. Para mi es la más linda del mundo! pic.twitter.com/PTbo3WszRb — chivacalenchu ⭐️⭐️⭐️ (@Dayo_MLA) January 15, 2023

"Critican a Moria por ir en bikini a la playa. Porque se ve que no ser joven y hegemónica te obliga a cubrirte y desaparecer del ojo ajeno, que se puede sentir ofendido por el tupé de haber elegido tu libertad", escribió otra usuaria.

Una más se preguntó: "¿Por qué esperan que las mujeres lleguemos a esa edad hechas unas diosas o nos escondamos en una carpa? ¿Por qué no se van a la mierda?".

También hubo quienes calificaron como "nefasta", "repudiable", "anticuada", "machista", "demente" y "violenta" la percepción de que el bikini está vedado para ciertas mujeres solo por no responder a los cánones de belleza.

Aquí, sentada en una reposera en una playita de Colón, con mis 60 años y mis 10 kilos de más y mi bikini naranja, brindo por Moria y por cada persona que se ponga lo que se le cante el cUlo. Y por el silencio respetuoso del resto. pic.twitter.com/FJe5B87u19 — Claudia Cesaroni (@CCesaroni) January 14, 2023

"Hermosas, lindas, queridas, Moria no es valiente por usar una bikini. Solo es libre y quiere usar algo que le gusta. Valientes son los bomberos, los intensivistas, la gente que atiende al público. Usar la pilcha que queremos es un derecho más, no exclusivo de los hombres", advirtió una tuitera.

"Moria nos ayuda con su libertad y se impone frente a los estereotipos que nos condenan y condicionan a las mujeres: grasa, celulitis, cicatrices... ¡Los años no avergüenzan a nadie! ¡Vamos con las bikinis!", promovió otra.