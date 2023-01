VIDEOS: Un fuerte incendio se desata en una empresa de transporte en Francia

Un fuerte incendio se ha registrado el lunes en un edificio de la empresa de transporte y logística Bolloré Logistics en la localidad de Grand-Couronne, Francia, informan medios locales.

🔴 INFO - #FaitsDivers : Un important incendie est en cours ce lundi dans l'entreprise #BolloréLogistics de Grand-Couronne (76). Une batterie au lithium a pris feu dans une cellule du bâtiment industriel. Des mesures sont en cours "pour connaître la toxicité des fumées". pic.twitter.com/jCL6OwLdei — FranceNews24 (@FranceNews24) January 16, 2023

Según los Bomberos, las llamas se registraron en la zona de un almacén de aproximadamente 20.000 metros cuadrados donde se almacenaban baterías de litio. En un primer momento, se produjo una explosión en el interior del edificio, seguida de una fuerte emisión de humo, que era visible a varios kilómetros a la redonda. El fuego se propagó también a un edificio cercano con neumáticos.

🔴 SUIVI - #FaitsDivers : Incendie du site de #BolloréLogistics#GrandCouronne : L'incendie s'est propagé dans un entrepôt voisin abritant des pneus. Il nécessitera probablement plusieurs heures d'intervention. Une centaine de sapeurs-pompiers sont sur place. #Rouenpic.twitter.com/tCagXjIFFX — FranceNews24 (@FranceNews24) January 16, 2023

Más de 100 bomberos fueron desplegados en la zona para contener el fuego. Por el momento no está prevista la evacuación de la población y se informa que las mediciones de aire realizadas en las inmediaciones no revelaron toxicidad. Además, hasta ahora no se ha informado sobre posibles víctimas.