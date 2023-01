"No tengo nada de que avergonzarme": Ministra mexicana Yasmín Esquivel sobre la acusación de plagio

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, rechazó este lunes renunciar al máximo tribunal debido a la polémica generada después de que un comité universitario confirmara el plagio en su tesis universitaria de hace 35 años.

"Tengo una carrera impecable, en la que no tengo nada de que avergonzarme, continuaré trabajando intensamente; participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes", dijo Esquivel en su primera declaración a medios sobre el tema.

El pasado 11 de enero, un comité de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó los hallazgos de un análisis que comparó la tesis de licenciatura presentada por Esquivel en 1987 y la exhibida un año antes —julio de 1986— por un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón concluyó que "la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original, presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho".

Ministra rechaza la resolución

Sobre el tema, la ministra mostró su absoluto rechazo a la resolución emitida por el comité universitario.

"No existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen o acta", dijo a Milenio Televisión.

Por su parte, la UNAM descartó invalidar el título de la ministra Esquivel, excusándose en que "la normatividad universitaria carece de los mecanismos" para hacerlo, "aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado".

En cambio, la UNAM informó que el contenido de la resolución del comité sería enviado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) "para los fines a que haya lugar".

En tanto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia al presunto plagio durante la conferencia matutina de este lunes.

"Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín", declaró el mandatario. "Si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público", añadió.

Asimismo, López Obrador cuestionó que fuese la UNAM, a través del rector Enrique Graue, quien mandase el asunto a la Secretaría de Educación Pública, cuando esa instancia "no tiene facultad para anular un título" a menos que exista un "mandamiento judicial".