Rusia multa a Apple con más de 17 millones de dólares

El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS, por sus siglas en ruso) ha impuesto este martes una multa contra Apple de 1.100 millones de rublos (más de 17 millones de dólares) por "abusar de su posición dominante" en el mercado. La compañía debe pagar la multa en un plazo de dos meses.

En concreto, el organismo enfatiza en un comunicado que la empresa de Cupertino obligaba a los desarrolladores rusos de las aplicaciones para iOs a usar la herramienta de pago de Apple.

Así, la normativa de la tienda de las 'apps' App Store prohibía a los programadores informar a los clientes que existen otras maneras de pago fuera de App Store, así como usar métodos alternativos de cobro. Además, el gigante tecnológico exigía que los diseñadores eliminasen enlaces a sus sitios web y cambiasen la funcionalidad de la aplicación para que el formulario de registro "no lleve a páginas externas". Si no se cumplían estos requisitos, Apple no daba el visto bueno para la aparición de las 'apps' en App Store.