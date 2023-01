Desbloqueo de vías, elecciones y "despolarización": los dardos de Boluarte para frenar protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que la Policía se encargará de abrir "en las próximas horas" las carreteras que han sido bloqueadas por los manifestantes, en medio de las protestas que exigen su renuncia, adelanto de elecciones generales, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario destituido, Pedro Castillo.

Tras culminar un acto oficial, Boluarte insistió en que el corte de carreteras viola el derecho al libre tránsito de las personas, por lo que ejercer esas acciones como parte de la protesta, pone a los manifestantes al margen de la ley.

"Creo que el derecho de la protesta de ellos, bloqueando carreteras, termina con el derecho de resto de peruanos que somos la mayoría, queremos transitar con libertad y no estar siendo coaccionados", dijo la mandataria sobre los cortes que han provocado retrasos en la distribución de gas y combustible por el cierre de casi 100 vías en nueve regiones.

"El bloquear carreteras o no permitir que ingresen estos camiones que llevan el gas o el combustible, ya sale de la protesta pacífica", agregó Boluarte, quien aseguró que la Policía –ampliamente criticada por la represión a los manifestantes, que ha provocado al menos 50 fallecidos– está "al servicio de la comunidad para poder proteger su salud, y la propiedad privada y del Estado".

Según la presidenta, las protestas que comenzaron en diciembre pasado tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, estarían utilizando el chantaje y la coacción para mantener activas las manifestaciones.

"Hermanas y hermanos que salen a la protestas están siendo chantajeadas, están siendo coaccionados, les dicen que si no van a marchar le van a pedir cuotas de 100 soles, que les cortarán el agua y que les van a incidendiar la casa. Eso ya no es una protesta sana, eso ya no es una protesta pacífica", declaró.

Además, denunció que las manifestaciones son alentadas por "señores minoritarios que quieren quebrantar la democracia, el estado de derecho", por lo que aseguro que impedirá que sigan "jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz".

"Nos vamos a ir todos"

Boluarte también se pronunció sobre las solicitudes de los manifestantes para mantener activas las protestas en el país suramericano. Según la mandataria, ella ya hizo lo propio para atender una de las demandas de los peruanos, que es el adelanto de elecciones.

Con respecto al cierre del Congreso, Boluarte dijo que la solicitud no era viable porque, en su criterio, significaría para el Ejecutivo ponerse "al margen de la ley".

"No le mientan a la población peruana, el estado de derecho se sostiene en sus instituciones, mal o bien, pero democraticamente tenemos que respetar esa institucionalidad, y cuando dicen cierren el Congreso, no se puede cerrar por arte de magia, porque sería ponernos al margen de la ley. Lo que sucederá con este adelanto de elecciones es que este Congreso también se va a ir, nos vamos a ir todos", sostuvo.

🔵🔴#AHORA | Dina Boluarte: "El tema de la Asamblea Constituyente no es de la noche a la mañana, hermanos y hermanas del sur del Perú, es un trabajo que tiene que hacer la misma población. No le corresponde a Dina Boluarte o al Poder Ejecutivo" pic.twitter.com/n1XYNKp2Dx — Exitosa Noticias (@exitosape) January 17, 2023

En cuanto a la solicitud de convocar a una Asamblea Constituyente, la mandataria también calificó la petición como un "pretexto" para "seguir quebrantando la institucionalidad del país", y advirtió que ese tema no le competo, porque no se hace "de la noche a la mañana" sino que debe salir de "la misma población".

"Organícense para que tengan su Asamblea Constituyente. No corresponde a Boluarte ni al Ejecutivo, no es Dina Boluarte quien tiene que resolver el tema de la Constituyente", agregó.

La presidenta pidió a los manifestante no polarizar "más al país" con demandas que supuestamente no puede resolver, e instó a trabajar en paz para "regenerar" la economía de Perú.

"Nadie puede trabajar con convulsión social. Llamo a la paz y a la calma, basta de polarizar al país, las personas que tienen interés político u otro tipo de intereses de fuerzas al margen de la ley, dejen a la población trabajar en paz", dijo.

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos!