Canciller húngaro: Las sanciones resultan "más dañinas para Europa que para Rusia"

En su opinión, los gobiernos europeos no deberían mantener tales medidas coercitivas, que han demostrado ser ineficaces.

En una entrevista concedida durante el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, aseveró que es "obvio" que las sanciones que la Unión Europea ha impuesto contra Rusia "no han cumplido con las expectativas".

"Definitivamente, la economía de Rusia no está de rodillas", afirmó el canciller en declaraciones al canal CNBC. "Podemos tener diferentes evaluaciones de qué tan mal se desempeña, pero no está de rodillas", dijo. Y entretanto, alertó, "la economía de Europa está sufriendo más por las sanciones que la economía rusa".

Szijjarto recordó que la expectativa hacia finales de febrero y principios de marzo, cuando se debatía en la Unión Europea el primer paquete de sanciones, era precisamente que "se pondría de rodillas a la economía de Rusia" y de esa manera los combates se detendrían. Eso no resultó ser factible.

"Entonces, si lo miras de una manera práctica, no de una manera ideológica, cuál ha sido el impacto de las sanciones, ves que son más dañinas para Europa que para Rusia. Así que no deberíamos seguir adelante con ellas, porque simplemente no han cumplido con las expectativas ni con el objetivo que habíamos fijado", resumió el jefe de la diplomacia húngara.

Las sanciones impuestas por la UE en 2022 incluyen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a un gran número de ciudadanos rusos, especialmente políticos; vetos a la importación y exportación de muchos productos; un tope para el precio del petróleo, declarado en colaboración con el G7 y otros aliados, y una reducción drástica de las importaciones de gas natural desde Rusia.