Congresista que inventó su currículum formará parte de dos comités de la Cámara Baja de EE.UU.

El congresista republicano por Nueva York, George Santos, que admitió haber mentido sobre algunos aspectos en la biografía oficial durante su campaña, fue nombrado para formar parte de dos comités de la Cámara de Representantes de EE.UU., lo que suscitó fuertes críticas por parte de otros legisladores.

Así, Santos integrará el Comité de la Pequeña Empresa y el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara Baja del Parlamento estadounidense, informaron medios locales, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Por su parte, Ritchie Torres, legislador demócrata por Nueva York, calificó el nombramiento de Santos de "escandaloso". "George Santos va a ser nombrado miembro del Comité de la Pequeña Empresa, que supervisa uno de los mayores programas gubernamentales de la historia: el Programa de Protección de Cheques Salariales (PPP). ¿Se puede confiar en un fraude como George Santos para erradicar el fraude desenfrenado en el programa PPP?", escribió Torres en su cuenta de Twitter.

Mientras, el republicano Nick LaLota instó a la Comisión Electoral Federal y al Departamento de Justicia de EE.UU. a congelar las cuentas de la campaña de Santos y que "actúen ahora para garantizar que haya algo que devolver realmente a las víctimas de la estafa financiera de Santos".

Sin embargo, Roger Williams, presidente del Comité de la Pequeña Empresa, afirmó en una entrevista con CNN que Santos "fue elegido" y "representa a millones de personas". "No apruebo lo que ha dicho, lo que ha hecho. No creo que nadie lo haga. Ese no es mi papel", manifestó.

"Encarnación del sueño americano"

A finales de diciembre, Santos admitió haber mentido sobre algunos aspectos de su vida, incluido que se graduó en la universidad y trabajó para Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup, después de que una investigación publicada en diciembre pasado por The New York Times revelara inconsistencias en su currículum.

Durante su campaña, el político se presentó a sí mismo como la "encarnación del sueño americano", un hijo de migrantes brasileños que trabajó en firmas financieras y que además ayuda a organizaciones benéficas de rescate de animales. No obstante, el medio neoyorquino, tras revisar documentos políticos y judiciales tanto de EE.UU. como de Brasil, no pudo confirmar su experiencia en servicios financieros, su formación académica, obras de caridad, o ni siquiera su dirección.

Poco después, se supo que la Fiscalía está investigando las finanzas de George Santos. De acuerdo con NYT, los fiscales federales están examinando las declaraciones financieras del congresista después de que este se enfrentara a preguntas sobre los más de 700.000 dólares que gastó en su exitosa campaña durante las elecciones de medio término del año pasado.