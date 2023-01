El hermano de la chica desaparecida en el Vaticano pide "honestidad y transparencia" al papa Francisco

Pietro Orlandi, hermano de Emanuela Orlandi —la joven que desapareció en el Vaticano en 1983— pidió este martes al papa Francisco que la reapertura de la investigación se haga con "honestidad y transparencia", recoge Swissinfo.



"Espero que su posición y decisión sea verdaderamente tomada con la voluntad, honestidad y transparencia para llegar al final", manifestó en un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma (Italia).

La chica, que tenía quince años al momento de ocurrir los hechos, era ciudadana vaticana e hija de un empleado de la Santa Sede. Desapareció cuando volvía a casa de sus clases de música en Roma y nunca más se supo nada de ella.

El 9 de enero, el promotor de Justicia vaticano reabrió la investigación sobre el caso, popularizado a raíz del documental de Netflix 'The vatican girl'. Pietro Orlandi calificó de "muy positiva" esta decisión y agregó que su abogado ha solicitado un encuentro para "proponer nombres a los que interrogar".

Nuevas pruebas

Asimismo, asegura que tiene nuevas pruebas, como las capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp* entre "dos personas muy próximas al papa Francisco" que entre finales de 2013 y 2014 hablaban de documentación referida a su hermana y mencionaban al cardenal español Santos Abril y Castelló.

Por esta razón, Pietro le escribió al pontífice y este, además de expresar su "cercanía", lo alentó para que las remitiera a los tribunales del Vaticano, y así lo hizo. "Ahora hay que comprender si existe la máxima transparencia y honestidad para llevar adelante esta investigación", afirmó.

También instó al Vaticano y al Gobierno de Italia a que dispongan la "máxima colaboración" para resolver este misterio. "No me rindo. Cada vez que hay un intento de frenar las cosas, me crece la rabia y aumentan mis ganas de llegar al final del asunto", concluyó.

*perteneciente a Meta, organización calificada como extremista en Rusia.