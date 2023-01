Putin no tiene duda de que las autoridades ucranianas responderán por sus crímenes contra el pueblo

Las autoridades actuales ucranianas "no se saldrán con la suya" y responderán por sus crímenes cometidos contra la población civil, declaró este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, durante un encuentro con veteranos de la Gran Guerra Patria y supervivientes del bloqueo de Leningrado. "No me cabe duda", recalcó.

Además de la violencia contra los civiles, el mandatario se refirió a las acciones de los gobernadores contra la Iglesia ortodoxa rusa y afirmó que todo ello ayuda a los ucranianos a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Según él, en el país, hay "mucha gente" que "entiende" la situación y hace "una valoración adecuada".

Más información, en breve.