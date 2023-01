Reportan que Scholz está dispuesto a suministrar tanques Leopard a Ucrania, pero con una condición

El canciller alemán ha declarado en repetidas ocasiones que su país no tomará medidas unilaterales respecto al apoyo militar a Kiev.

El canciller alemán, Olaf Scholz, estaría dispuesto a suministrar a Kiev carros de combate Leopard 2, con la condición de que EE.UU. proporcione a Ucrania tanques Abrams, informa el medio local Süddeutsche Zeitung.

Scholz ha declarado en repetidas ocasiones que su país no tomará medidas unilaterales en la cuestión del apoyo militar a Ucrania. No obstante, según el medio, durante una conversación telefónica mantenida el martes con el presidente estadounidense, Joe Biden, Washington no se comprometió a nada y también se muestra reacio a suministrar carros de combate a Kiev.

El próximo paquete de ayuda de EE.UU. incluirá más artillería, municiones y blindados —probablemente vehículos de combate blindados Stryker—, pero no se espera que el país firme la entrega de tanques Abrams, informó Politico citando a personas familiarizadas con el asunto. Según el medio, la reticencia se debe a los problemas logísticos y de mantenimiento de los carros.

Un mayor apoyo militar

La conversación entre los dos líderes se produce en medio del descontento de algunos países occidentales por la política del Gobierno alemán, al que han instado en varias ocasiones a mostrar un mayor apoyo militar. El hecho es que los Leopard no pueden suministrarse sin el permiso de Alemania, que los produce. Politico anteriormente informó de que Francia y Polonia estaban presionando a Berlín para que enviara esos tanques al Ejército ucraniano.

Scholz durante mucho tiempo se negó a hacerlo, afirmando que pone "la defensa del país y la alianza en primer lugar". Además, meses atrás explicó que ese podría ser un paso peligroso en el desarrollo del conflicto.

"Estamos apoyando a Ucrania. [...] Lo estamos haciendo de una manera que no está escalando hasta convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN porque sería una catástrofe", señaló por ese entonces Scholz.

A principios de esta semana, el canciller alemán reveló que ya está en conversaciones con sus aliados sobre posibles suministros. Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, sugirió que hay que esperar anuncios adicionales en los próximos días durante una reunión de representantes de los países de la OTAN sobre la ayuda a Ucrania.

"Somos un poco más reticentes por razones comprensibles"

A su vez, el vicecanciller alemán, Robert Habeck, también subrayó el martes que la decisión sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania será más fácil si Washington también envía vehículos equivalentes a la zona de conflicto.

"Si Estados Unidos decide enviar carros de combate a Ucrania, será más fácil para Alemania. Conocen nuestra historia, y allí somos un poco más reticentes por razones comprensibles", dijo a Bloomberg.