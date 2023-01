Primera ministra de Nueva Zelanda anuncia su dimisión

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, renuncia a su cargo, según lo anunció este jueves en una rueda de prensa en la ciudad de Napier, donde se celebra el caucus del Partido Laborista.

"Soy humana. Los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos, y luego llega la hora. Y para mí ha llegado la hora", declaró Ardern, aprovechando la ocasión para compartir un mensaje para su pareja, Clarke Gayford, al que dijo: "Casémonos de una vez".

Ardern, de 42 años, seguirá ejerciendo sus funciones de primera ministra hasta el 7 de febrero. Abandona el puesto después de cinco años del servicio, en el que se convirtió en la líder más joven de la nación.

"Sé lo que requiere este trabajo, y sé que ya no me quedan suficientes fuerzas para hacerle justicia", expresó la política, subrayando que no se va por pensar que su partido no puede ganar las próximas elecciones, sino porque cree que, en cambio, puede hacerlo y lo va a lograr.

Durante el anuncio, la primera ministra también dio a conocer que las próximas elecciones en Nueva Zelanda se celebrarán el 14 de octubre.

Tras su renuncia, Ardern planea dedicarse a su familia, pasar el tiempo con su hija Neve y finalmente celebrar la boda con su pareja, que en su momento tuvo que ser cancelada debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.