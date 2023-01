Ucrania ataca varias localidades en la región rusa de Bélgorod

Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron este jueves varias localidades en la región rusa de Bélgorod, comunicó el gobernador de la provincia, Viacheslav Gladkov.

El gobernador precisó que el ataque no dejó víctimas ni heridos, pero en Bálki el proyectil destruyó una casa en la que no vivía nadie y resultaron dañadas las ventanas de las propiedades vecinas. Asimismo, en el pueblo de Léninsky las dependencias de otra casa particular fueron destruidas.