"Jueves de penurias": huelga nacional en Francia contra la reforma de pensiones de Macron (VIDEOS)

Marseille, Toulouse, Nice, Lyon, Avignon, Clermont-Ferrand, Le Havre, Montpellier, Mulhouse, Rouen, Saint-Etienne...Enorme mobilisation contre la #ReformeDesRetraitesMusiques @LesRosies : "Nous, on veut vire" et "A cause de Macron"#Manif19Janvier#Greve19janvierpic.twitter.com/VeCiid6MuN