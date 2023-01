El Banco Central Europeo planea más de un aumento de 50 puntos básicos en las tasas de interés

La reunión que el Banco Central Europeo (BCE) tiene prevista para el 2 de febrero en la ciudad alemana de Frankfurt servirá para avanzar en una nueva suba de los tipos de interés. Y no será la única del año. Con esa política, la entidad buscará aportar una herramienta para combatir la inflación y tratar de bajarla hasta el 2 % interanual.

El gobernador del Banco de Países Bajos y miembro del consejo del BCE, Klaas Knot, afirmó que habrá "un ritmo constante de múltiples alzas de 50 puntos básicos", cita CNBC. Por lo tanto, continuará la política implementada durante 2022, mediante la cual los tipos de interés ascendieron 250 puntos básicos desde julio, con lo que se elevaron las tasas de referencia al 2,5 % y de depósito al 2 %.

"Está muy claro que nuestra presidenta [Christine Lagarde] ha usado el plural en sus palabras, estoy usando el plural aquí. Por lo tanto, no se detendrá después de una sola suba de 50 puntos básicos, eso es seguro", insistió.

La medida responde a la necesidad de contener la inflación, que en diciembre último llegó al 9,2 % interanual en la zona euro, manteniendo el descenso que ya había experimentado en noviembre. Sin embargo, la marca permanece muy por encima del objetivo de alcanzar los 2 puntos como máximo.

Al analizar esta situación, el directivo del BCE explicó que en los últimos meses no se vieron "signos de disminución de las presiones inflacionarias subyacentes". "La inflación subyacente aún no ha dado un giro en la zona del euro y eso significa que la evolución del mercado que he visto en las últimas dos semanas más o menos no es del todo bienvenida desde mi perspectiva", evaluó, por lo que aseguró que ese panorama no es "compatible con un retorno oportuno de la inflación al 2 %".

Por eso, Knot, que participa del Foro Económico Mundial de Davos, advirtió: "Haremos lo que tengamos que hacer".