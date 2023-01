Embajador de Colombia designado por Petro declina asumir el cargo tras denuncias de acoso

El periodista y académico Víctor De Currea-Lugo declinó este jueves la designación del Gobierno de Gustavo Petro para asumir la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, en medio de un escándalo por una serie de señalamientos de acoso que presuntamente cometió durante su carrera profesional.

En su cuenta de Twitter, De Currea-Lugo agradeció a Petro por la designación, aunque explicó su decisión. "No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue", escribió.

Gracias al presidente @petrogustavo por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) January 19, 2023

Denuncias de acoso sexual

El nombramiento de De Currea-Lugo como embajador generó una ola de polémica debido a las denuncias anónimas de mujeres sobre casos de acoso en los que habría incurrido durante su labor como profesor en la Universidad Javeriana, en Bogotá.

Una antigua estudiante de esa universidad narró que "era un secreto a voces que Víctor De Currea-Lugo era un 'profesor acosador'. La mujer contó en el programa 'A fondo con María Jimena Duzán' el episodio de acoso que vivió por parte del periodista hace unos ocho años, cuando le ofreció un supuesto trabajo como asistente de investigación, un proyecto ajeno a la Javeriana.

Según la mujer, el académico la citó en su casa. "Me saluda, me siento en su sala, empieza a hacer comentarios de mi apariencia física: '¡cómo eres de bonita, cómo te vistes de bien!'. Después me muestra su casa y me empieza a hablar del famoso trabajo, pero máximo dos minutos, y me di cuenta que no era cierto o no tenía sustento, que la oferta no existía, fue una excusa para llevarme a su casa", narró.

En seguida, De Currea-Lugo la invitó a ir a su cuarto para mostrarle algunas fotografías.

"Se sienta en la cama, me dice: 'Ven, siéntate conmigo'. Tenía mucho miedo. Intenta abrazarme y yo respondo porque estoy muerta del susto, pero después le digo: 'No me está gustando'. Ahí fue su primera reacción violenta verbalmente. Me dice: '¿Es porque soy feo o porque tienes novio?'. Digo que tengo pareja. El intentaba besarme hasta que le digo: 'Mira volvamos a la sala, yo no me estoy sintiendo cómoda acá'. Y él reiteraba mucho que no estaba haciendo nada", dijo la mujer.

El acoso continuó en la sala del domicilio, de acuerdo con el relato.

"En la sala me empieza a besar y ya a tocarme. Me siento muy incómoda y le digo: 'De verdad no quiero que esto pase más'', y él me dice: '¿Entonces para qué vienes a mi casa?'", narró.

La mujer se salió corriendo de la vivienda del académico y, de acuerdo con el testimonio, él continuó acosándola sexualmente vía mensajes de texto.

Cuando la mujer le pidió que se abstuviese de mantener comunicación con ella, De Currea-Lugo le respondió: "Mucho cuidado con hablar con alguien de lo que acaba de pasar, porque si usted cuenta, yo la puedo hundir".

Respuesta

En su sitio web, De Currea-Lugo publicó un texto en el que afirmó que las acusaciones son "calumnias" que datan desde 2014, cuando laboró en la Universidad Javeriana y posteriormente en la Universidad Nacional de Colombia. "Callaron por años y ahora resucitan el tema: ¿por qué ahora?", escribió el pasado 16 de enero, cuando aún no renunciaba a la designación.

En el escrito, explicó que al dejar la decisión final en manos del presidente, no implicaba "de ninguna manera, una aceptación implícita de culpabilidad" de su parte, sino simplemente una priorización de su "salud mental".

En enero del 2018, De Currea-Lugo publicó otro artículo titulado 'De la cacería de brujas y la violencia sexual', en el cual manifestó: "No me disculpo por mi opción sexual, ni es motivo de debate la edad de mi pareja. Dejen de ver el enemigo en el coqueto y empiecen a verlo en el abusador. Esa confusión no solo es perversa y dañina, sino que desdibuja precisamente la causa de igualdad y de respeto que se busca defender".