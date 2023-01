"El Gobierno está firme": Dina Boluarte promete castigo para "malos ciudadanos" que generan violencia

Dina Boluarte ha declarado en su discurso ante los peruanos que "el Gobierno está firme, y su gabinete, más unido que nunca", prometiendo que las autoridades tomarán las medidas correspondientes, "dentro del marco de la Constitución", contra quienes hayan cometido actos de violencia o hayan dañado la propiedad privada en medio de las protestas que se desarrollan en la nación.

"Han querido tomar tres aeropuertos al interior del país", recordó Boluarte, y señaló que, de acuerdo con el informe que tienen, "esto ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación". "Reitero: todo el rigor de la ley caerá sobre aquellas personas que están cometiendo estos actos delincuenciales, de vandalismo, que no lo vamos a permitir", aseveró.

Boluarte también aseguró que no se cansará de llamar al diálogo a los peruanos que "sí quieren trabajar en paz" y generar ingresos para sus hogares y que participan en las protestas. "No me voy a cansar de decirles: trabajemos en la mirada que el país necesita", expresó la política, proponiendo dialogar sobre cuestiones como la solución del agua, salud, educación, la agricultura o el tema de la zona ganadera.

En las protestas actuales "no hay ninguna agenda social que el país necesita", mientras que los manifestantes buscan "quebrar el Estado de derecho", "generar caos y desorden" y "tomar el poder de la nación", actuando "al margen de la ley", denunció.

No obstante, "la situación está controlada", subrayó Boluarte. "Actuaremos con todo el peso de la ley, y estaremos, y estamos individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia", concluyó.