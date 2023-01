EE.UU. planea transferir a Ucrania los activos rusos incautados

La Embajada rusa en el país norteamericano denunció que con estas acciones Washington ignora "no solo las normas jurídicas generalmente aceptadas, sino también los valores estadounidenses básicos".

El jefe del grupo especial de sanciones del Departamento de Justicia de EE.UU., Andrew Adams, declaró este miércoles que Washington pronto enviará a Ucrania el primer lote de fondos procedentes de propiedades rusas confiscadas.

"También estamos a punto de iniciar la transferencia de activos confiscados en beneficio de Ucrania", afirmó Adams en un evento organizado por el Instituto Hudson, un 'think tank' de Washington. El alto funcionario explicó que la medida está destinada a "proporcionar ayuda a Ucrania".

"No es una solución milagrosa, pero es algo que, no obstante, me hace albergar esperanzas", subrayó el alto funcionario. También detalló que el Departamento de Justicia entregará los fondos al Departamento de Estado para que los envíe a Kiev y espera que las primeras transferencias se realicen "en las próximas semanas y meses".

Asimismo, Adams indicó que la medida debería inspirar a los aliados de EE.UU. a hacer lo mismo.

Por su parte, la Embajada de Rusia en el país norteamericano denunció que con estas acciones Washington ignora "no solo las normas jurídicas generalmente aceptadas, sino también los valores estadounidenses básicos, al parecer erróneamente considerados inmutables", es decir, "la protección de los derechos de propiedad privada".

"Estos peligrosos precedentes no hacen sino desacreditar a EE.UU. como el famoso 'baluarte' de la libre empresa. Washington está socavando con sus propias manos la credibilidad del sistema financiero local y, de hecho, del internacional, así como la seguridad de la jurisdicción del dólar", señala la declaración publicada por la legación diplomática.