El jefe de JPMorgan urge a los políticos de EE.UU. a no "jugar" con el techo de la deuda pública

Los políticos de EE.UU. deberían tomarse en serio el techo de la deuda pública del país y no "jugar" con este asunto, advirtió el director ejecutivo del banco JPMorgan, Jamie Dimon, en un momento en que en el Congreso se lleva a cabo una acalorada disputa política por el límite de endeudamiento federal.

"Nunca debemos cuestionar la solvencia del Gobierno de EE.UU. Eso es sacrosanto. Nunca debería suceder", manifestó Dimon este jueves en una entrevista con CNBC.

En la misma jornada, el país norteamericano alcanzó oficialmente su límite de deuda pública de 31,381 billones de dólares. El techo de deuda es la cantidad de dinero que el Ejecutivo está autorizado a pedir prestado para pagar sus cuentas. Así, el límite no autoriza nuevos gastos y permite que el Gobierno financie solo las obligaciones existentes que el Congreso haya aprobado en el pasado.

Señalamientos mutuos

La secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, ya notificó al Legislativo sobre las "medidas extraordinarias" que comenzó a usar a partir de este jueves para evitar un incumplimiento de pago de la deuda nacional durante los próximos meses, e instó a los congresistas a "actuar con prontitud para proteger la plena fe y el crédito de EE.UU.".

En teoría, el Congreso tiene hasta junio para encontrar una solución. "Por supuesto que los demócratas culparán a los republicanos y los republicanos culparán a los demócratas. No me importa quién culpa a quién. Incluso cuestionarlo es algo incorrecto. Eso es solo una parte de la estructura financiera del mundo. Esto no es algo con lo que se debería estar jugando", agregó Dimon.