"¿Puedes darnos los Leopard? Pues dánoslos": Zelenski critica la indecisión de Alemania sobre el suministro de tanques

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenksi, criticó la indecisión del Gobierno alemán en relación al suministro de carros de combate Leopard 2 a Kiev. "Simplemente, ¿puedes darnos los Leopard? Pues dánoslos", dijo en una entrevista con ARD citado por Tagesschau, alegando que necesitan el armamento para defenderse, no para atacar Rusia, "por si alguien está preocupado por eso".

Además, aseveró que la decisión de entregar o no los tanques Leopard es política y que si no existe voluntad política sobre un asunto, entonces "no hay que buscar excusas".

Asimismo, señaló que su Gobierno está a la espera de "decisiones sólidas" por parte de los líderes de la OTAN y de otros países que se reunirán este viernes para discutir el aumento del suministro de tanques de combate modernos a Ucrania para que haga frente a las fuerzas rusas, recoge Reuters.