Detienen al futbolista Dani Alves por su presunta agresión sexual

El futbolista brasileño Dani Alves ha sido detenido este viernes en la comisaría de los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica catalana) de Les Cortes, en Barcelona (España), a donde acudió a declarar por su presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre, informa Europa Press.

Alves, de 39 años, que actualmente juega en el Club Universidad Nacional de México, acudió a las dependencias policiales a primera hora de esta jornada y, minutos después de las 10:00 (hora local), salió de ellas en un vehículo policial.

Según fuentes familiarizadas con el caso consultadas por la agencia, el jugador ha sido trasladado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde pasará a disposición judicial y el juez decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han confirmado que la denuncia que la mujer interpuso contra el futbolista está judicializada y en fase de instrucción.

Dani Alves militó en las filas del FC Barcelona en dos periodos: entre 2008-2016 —años en los que ganó 3 Ligas de Campeones, 6 Ligas y 4 Copas del Rey— y en la temporada 2021-2022.

La víctima denunció que el deportista le hizo tocamientos bajo su ropa interior, mientras se encontraba en la discoteca Sutton, después de lo cual avisó a sus amigas que, a su vez, alertaron al personal de seguridad. Los guardias activaron el protocolo para manejar situaciones de agresión sexual, pero cuando la Policía local llegó al lugar de los hechos, Alves ya se había ido.

Unos días después, el exfutbolista del FC Barcelona negó las acusaciones. "Me gustaría desmentir todo. Yo en estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno", declaró en un vídeo emitido por el programa 'Y ahora Sonsoles' de la cadena Antena 3.

Paralelamente, el jugador aseguró que no conoce a la mujer que presentó la denuncia ante la Policía catalana. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. No sé su nombre, no la conozco", sentenció.

Más información, en breve.