Exministro de Defensa de Bolsonaro niega relación con el texto para revertir los comicios en Brasil

El candidato de Jair Bolsonaro a vicepresidente en las elecciones y exministro de Defensa, el general Walter Braga Netto, negó su implicación con el polémico decreto para intervenir el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cambiar los resultados de las elecciones ganadas por Luis Inácio Lula da Silva.

En declaraciones al diario Metrópoles, Netto aseguró que su participación "nunca ocurrió" y que se trata de "puras especulaciones".

La Policía encontró la semana pasada el borrador en la vivienda de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF) y exministro de Justicia de Bolsonaro, y que actualmente preso.

El magistrado Benedito Gonçalves, del TSE, respondió esta semana a un pedido del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) para que el documento se adjuntase a las investigaciones sobre una reunión que Bolsonaro mantuvo en julio de 2022 con una decena de embajadores, a quienes expuso su infundada teoría sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas.

Para el juez –que dio a Bolsonaro y a Netto tres días para explicarse sobre el borrador– existe "una correlación inequívoca entre esos hechos [la reunión con los embajadores] y los nuevos documentos".

Por su parte, el equipo legal de Bolsonaro pidió al TSE no incluir el borrador en la investigación. Los abogados consideraron el documento es "apócrifo" y destacaron que no se encontró en posesión de Bolsonaro o de Netto. Asimismo, la defensa asegura que no hay elementos que indiquen la participación de ninguno de los dos en su elaboración.

El jueves, el TSE abrió una nueva investigación contra Bolsonaro –que se encuentra en Florida, EE.UU.– por abuso de poder político y económico durante la campaña presidencial de 2022.

