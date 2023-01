EE.UU. confirma que Alemania aún no ha tomado una decisión sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, ha confirmado este viernes que Alemania aún tiene que tomar una decisión sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania.

"Puede que hayan oído al ministro de Defensa alemán decir antes que no han tomado una decisión sobre el suministro de tanques Leopard. En lo que realmente estamos centrados es en asegurarnos de que Ucrania tiene la capacidad que necesita para tener éxito ahora mismo, así que tenemos una ventana de oportunidad entre ahora y la primavera o cuando comiencen su ofensiva", declaró Austin este viernes en rueda de prensa al término del encuentro en formato Ramstein en la base aérea estadounidense homónima en Alemania.

Preguntado sobre si le decepciona la postura de Berlín respecto a los Leopard, el jefe del Pentágono acentuó que los socios de Kiev se centran actualmente en dotar a Ucrania de la capacidad de obtener victorias en el campo de batalla "a corto plazo". En este sentido, apuntó el compromiso de Alemnia de suministrar 40 vehículos blindados Marrder. "Se trata de un esfuerzo armamentístico combinado que reunimos y que creo que les proporciona la mejor capacidad para el éxito", remarcó.

Posibles escenarios en el frente

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, estimó que a los soldados de Kiev les resultará "muy, muy difícil expulsar militarmente" a las fuerzas rusas de los territorios que están bajo su control.

"Esto no significa que no pueda suceder, no quiere decir que no ocurra, pero esto sería muy, muy difícil", destacó el militar de más alto rango de EE.UU. Entre otros escenarios, Milley enumeró "la defensa continua para estabilizar el frente", lo que dependerá de las entregas de armas y de la técnica bélica que Occidente envía a Kiev. Además, no descartó que Ucrania podría lanzar una ofensiva "significativa".

La tentación polaca de desoír a Alemania

Esta jornada, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció que aún no se ha tomado una decisión sobre la entrega de los Leopard a Kiev. "Hay buenos motivos para hacer las entregas y hay buenos motivos en contra", subrayó el ministro, agregando que "hay que sopesar muy bien todos los pros y los contras". Además, calificó de "errónea" la impresión de que Berlín bloquea el envío de los blindados en cuestión, al tiempo que señaló que el país realizará una revisión de su arsenal de Leopard 2.

Anteriormente, el canciller alemán, Olaf Scholz, dio a entender esta semana que Berlín aprobará la entrega de Leopard solo si EE.UU. decide entregar sus tanque Abrams. Mientras, países como Polonia, que ya se ha comprometido a suministrar una compañía de Leopard a Kiev, dependen del visto bueno de Alemania como fabricante de los blindados.

Durante su intervención por videoconferencia ante los participantes en la reunión de formato Ramstein, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, reiteró que su nación necesita tanques occidentales. "Está en su mano hacer un Ramstein de tanques. No para negociar sobre diferentes números de tanques, sino para abrir un suministro por principio que detenga el mal ruso", señaló.

Berlín puede vetar la reexportación, porque los tanques Leopard que están a disposición de otros países fueron suministrados bajo licencias de exportación. Sin embargo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insinuó este viernes en declaraciones a una emisora local que Varsovia podría hacer caso omiso a la postura alemana y exportar sus Leopard 2 sin contar con su permiso.

"El consentimiento es una cuestión secundaria. Conseguiremos este acuerdo rápidamente o lo haremos nosotros mismos. Aquí lo más importante es que los alemanes -no sólo los alemanes, también los daneses, los finlandeses, los franceses y otras naciones, pero sobre todo los alemanes- ofrezcan sus modernos tanques, su moderno equipamiento, lo antes posible", resaltó Morawiecki.