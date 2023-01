"Es algo totalmente inédito en el fútbol": Un entrenador de España anuncia que teletrabajará

Alberto González, entrenador del Linares Deportivo, equipo de fútbol que milita en la Primera Federación —tercera categoría del fútbol en España—, va a teletrabajar parcialmente, según lo anunció durante una rueda de prensa celebrada este viernes.



El técnico explicó que, desde hace unos meses, se encuentra en un proceso de separación que, unido a la distancia de su familia y a las obligaciones laborales que implica su trabajo, dificulta la relación con sus hijas.

Asimismo, indicó que el pasado mes de diciembre le comunicó al club que tenía que dimitir porque su prioridad era la felicidad de sus niñas, detallando que tanto el presidente del equipo, Jesús Medina, como de la directiva, le dieron una respuesta inmediata "fantástica", ya que lo apoyaron al máximo.

"Me hicieron un planteamiento que de inicio para nada me había pasado por la cabeza porque es algo totalmente inédito en el fútbol, algo que nunca he visto y, que bueno, que no imaginaba que fuese posible", afirmó González.

¿Cómo funcionará?

Concretamente, le ofrecieron la opción de trabajar a distancia una semana para cubrir sus necesidades familiares, aunque eso implicara que el cuerpo técnico sería el que dirigiera los entrenamientos y los partidos, y la otra estar presente.

El entrenador señaló que trabajará de esta forma con carácter indefinido porque su prioridad es atender a sus hijas y considera que es lo correcto, si bien aclaró que, en caso de que la situación personal mejorara, podría dar algún paso.

"Entendemos que es la mejor solución la que hemos adoptado", aseveró, por su parte, Medina. "Sé que todos, nosotros, el resto del cuerpo técnico e incluso él, estando aquí y cuando esté allí va a seguir dando todo para que consigamos los mejores resultados", agregó.