Ministra de Finanzas de Canadá: No controlamos la inflación, solo podemos ayudar a Ucrania

Chrystia Freeland, viceprimera ministra y Ministra de Finanzas de Canadá, centró su discurso del miércoles en el Foro Económico Mundial en la ayuda brindada por Occidente a Ucrania.

La ministra canadiense aseguró que no se trata de hacerle un "favor" a Kiev. "Suministrar armas a Ucrania y, como subrayó el presidente [Vladímir] Zelenski, suministrar a Ucrania el dinero suficiente para ganar la guerra es en última instancia en nuestro propio interés", puntualizó.

"Y si me preguntan: ¿qué es exactamente lo que los ministros de Finanzas, los Gobiernos del G7, podríamos hacer este año con lo que realmente está en nuestras manos? No controlamos el covid, no controlamos las cadenas de suministro mundiales, no controlamos si nos espera o no una desinflación inmaculada. Lo único que podemos hacer, en lo que tenemos influencia práctica: podemos ayudar a Ucrania a ganar de forma clara y concreta", explicó Freeland, añadiendo que esto supondría un "enorme impulso para la economía mundial".

Más de 40.000 millones de dólares

La ayuda militar asignada a Ucrania por los países occidentales desde que Rusia lanzó su operativo en febrero del 2022 ya supera los 40.000 millones de dólares. La cifra no incluye la asistencia económica y humanitaria proporcionada paralelamente por Occidente a Kiev.

Los envíos de material bélico se realizan en medio de las altas tasas de inflación en la mayoría de los países de G7, incluido Canadá, que se elevaron en 2022 a niveles no vistos en décadas.