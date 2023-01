Borrell recuerda las victorias de Rusia sobre Hitler y Napoleón mientras pide más apoyo para Ucrania

En un discurso pronunciado este viernes en Madrid, donde le fue otorgado el premio Nueva Economía Fórum 2022, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, recordó las experiencias de Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler como invasores de Rusia. En su opinión, ambos ejemplos son ilustrativos de cómo ese país es capaz de luchar "hasta el final", pasando por "casi perder y luego recuperarse", e incluso "está acostumbrado" a tales cosas.

"Lo hizo con Napoleón, lo hizo con Hitler", apuntó. Borrell considera "absurdo" pensar que Rusia ha perdido en el conflicto con Ucrania "o que sus militares son incompetentes".

A pesar de esta lógica histórica, o por las mismas razones que citó, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea insistió en "continuar armando a Ucrania con los medios y materiales militares necesarios para hacer la clase de guerra que tiene que hacer". Borrell precisó que no se trata de ayudar a Kiev "solo con la guerra defensiva, sino una que le permita tomar la iniciativa, romper fuentes y evitar que dentro de unos meses Rusia lance una nueva ofensiva".

A partir del comienzo de la operación militar especial rusa, el 24 de febrero pasado, los 27 Estados miembros de la Unión Europea acordaron en menos de 36 horas usar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para armar a Ucrania, recordó Borrell. El gasto en el respaldo a Ucrania suma, según sus datos, casi 50.000 millones de euros y sitúa a la UE "por encima de cualquier otro país o cualquier otro grupo regional, por encima de Estados Unidos", aunque "la ayuda militar de EE.UU. ha sido determinante".

Al insistir en respaldar militarmente a Kiev, Borrell reiteró que no se trata de involucrar a Europa directamente en el conflicto armado, porque "si los países europeos se hubiesen involucrado en la guerra de forma directa, estaríamos en una situación dramática".

"No todo el mundo ve las cosas" como la UE

Además, el alto funcionario enfatizó que "no todo el mundo ve las cosas" como se observan desde la Unión Europea. En ese sentido, recomendó no forzar "cambios de posición en los países que no desean tomar partido" en dicho conflicto, ya que por múltiples razones el mundo "no está absolutamente alineado con nosotros".

"Hay en América Latina todavía hoy un gran resabio antimperialista", recordó Borrel, y agregó que también en África existe el mismo sentimiento anticolonialista y en algunos países de ese continente no han olvidado que la Unión Soviética los ayudó a independizarse.