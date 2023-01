EE.UU. insta a Ucrania a no obsesionarse en la defensa de una ciudad clave en Donbass

Ucrania debería reorganizarse y renunciar a defender por todos los medios la ciudad de Artiómovsk (Bajmut en ucraniano), en la República Popular rusa de Donetsk (RPD), que en los últimos meses se ha convertido en escenario de feroces combates, declaró a AFP un alto funcionario de la Casa Blanca que se expresó bajo condiciones de anonimato y pidió no ser citado textualmente.

La fuente acentúa que la fijación de Kiev en defender Artiómovsk está perjudicando a Ucrania a la hora de preparar un objetivo de mayor calado: la preparación de una contraofensiva a gran escala en primavera que le permita recuperar el territorio perdido y que Moscú considera como suyo.

Asimismo, el funcionario de la Administración del presidente, Joe Biden reconoció que el tiempo juega a favor de Rusia, que goza de mayores recursos de artillería y mayor número de tropas. Por otra parte, sostiene que la toma de la ciudad en cuestión por parte de los militares rusos no traería consigo ningún cambio significativo en el conflicto, ya que las fuerzas de Kiev se replegarían a posiciones defensivas bien habilitadas.

También en declaraciones a Reuters, otro funcionario de la Casa Blanca se expresó en términos semejantes, destacando que Kiev gastó "considerables recursos" para defender la urbe y que hay "una alta probabilidad" de que los rusos tomen Artiómovsk.

Mientras medios occidentales, incluidos estadounidenses PBS, NBC, CBS, resaltan la importancia "estratégica" de la ciudad, en los últimos días funcionarios de la Casa Blanca expresaron opinión totalmente distinta.

En particular, este mismo viernes el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, señaló en rueda de prensa que incluso si Moscú se apodera de Artiómovsk, "esto no va a cambiar estratégicamente las dinámicas en el campo de batalla". "No va a hacer retroceder a los ucranianos hasta el punto de que, de repente, se encuentren en desventaja y estén perdiendo", declaró.

Rumbo al cerco

La ciudad de Artiómovsk, que forma parte de la línea de defensa que las unidades ucranianas crearon tras el golpe del Estado de 2014 y el posterior conflicto bélico en Donbass, es un importante punto logístico para Kiev en la región. En las últimas semanas, los militares rusos han sumado una serie de victorias en el área, tomando la ciudad de Soledar y varias localidades importantes como la de Kleshéyevka, en sus intentos por cercar a las fuerzas de Kiev en Artiómovsk.

Entretanto, algunos medios llaman la atención sobre las cuantiosas pérdidas que sufre Kiev en los combates cerca de Artiómovsk. Este viernes, la revista Der Spiegel reportó que el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND, por sus siglas en alemán) está "alarmado" por el gran número de bajas en las filas ucranianas durante la batalla por la ciudad, que describe como "estratégica".

Según el medio, el BND informó en una reunión secreta con los políticos en el Bundestag (Parlamento) que Kiev pierde actualmente "una cantidad de tres dígitos de soldados todos los días". Además, el organismo advirtió que la toma de Artiómovsk por parte de Rusia "tendría graves consecuencias", ya que permitiría a Moscú avanzar hacia el interior de Donbass.