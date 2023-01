Prendas tejidas a mano y drones para salvar vidas: mujeres de toda Rusia brindan su apoyo a los militares en el frente

Mujeres voluntarias de distintas partes de Rusia buscan el modo de brinda su apoyo a los soldados que luchan en el frente. Su ayuda abarca desde ropa elaborada con sus propias manos para proteger a los combatientes del frío, hasta drones capaces de salvar vidas.

Natalia tiene 71 años y decidió dejar una vida tranquila en la ciudad rusa de Jabárovsk para presentarse como voluntaria en Donbass, donde sirve en una casa de ayuda ortodoxa.

"Estuve más de un mes buscando a alguien que me mandara al frente. Y todos me decían: 'Tienes 71 años. ¿A dónde vas a ir?'", relata la mujer. "Y solo en el frente me escucharon. Decidí que lo más útil que podía hacer era cuidar de los soldados", agrega.

Otra voluntaria es Valentina, cuyos padres lucharon en la Gran Guerra Patria, periodo en el que su pueblo Shatkí reunió fondos suficientes para construir un avión y un tren de pasajeros. La mujer quiere ahora rendir tributo a su memoria, donando dos drones de reconocimiento y protección de soldados.

"Como me han dicho, cada aparato puede salvar a 16 personas como mínimo, es decir, 16 vidas. Dos aparatos salvarán a 32 personas. Mis gastos para ayudar a nuestro ejército y a nuestros soldados no fueron en vano", dice.

Entretanto, en Tula, región cercana a Moscú, abuelas y madres tejen calcetines, gorras y otras prendas para enviárselas a los soldados rusos en Donbass. "Quiero ayudar a nuestros chicos, protegerlos del frío, hacer que sientan que los quieren, que los recuerdan", responde Marina al ser preguntada por los motivos que la animan a hacerlo.

En esta región se han entregado ya más de 2.000 prendas tejidas a mano. Las donaciones vienen de todas partes: de comercios de lana, de aldeas que hilan artesanalmente el pelaje de sus ovejas.