WP: EE.UU. abandona su retórica de castigar a Arabia Saudita por el recorte en la producción de petróleo

EE.UU. decidió poner fin a su retórica sobre la represalia contra Arabia Saudita en respuesta al recorte de la producción diaria de petróleo aprobado en octubre del año pasado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+), reporta este jueves The Washington Post, citando a sus fuentes en el Departamento de Estado estadounidense.

De acuerdo con el artículo, "los funcionarios apuntan a las medidas del Congreso que tratan de limitar la cooperación futura en defensa como la principal repercusión de la decisión sobre la producción [tomada por] el cartel de la OPEP Plus en octubre".

En ese contexto, el periódico señaló que este cambio destaca la importancia de Riad para Washington no solo debido a sus grandes reservas de petróleo, sino a "su vasta influencia en el mundo musulmán y su estatus como principal contrapeso regional para Irán, adversario de EE.UU."

"Nuestro trabajo conjunto no se hace como favor a Arabia Saudita; si se mira la cooperación actual en la que EE.UU. y Arabia Saudita están involucrados, esta favorece los intereses de EE.UU.", declaró en ese contexto un alto funcionario del Departamento de Estado.

Sin embargo, el comportamiento de EE.UU. en las relaciones con Arabia Saudita fue criticado en el Congreso. "Seguimos vendiéndoles armas y mirando hacia otro lado [con respecto a] las violaciones a los derechos humanos porque queríamos asegurarnos de que estuvieran ahí para nosotros cuando hubiera una crisis de petróleo global. No estaban", cita The Washington Post al senador demócrata Chris Murphy. Además, preguntó por qué Washington tiene esos profundos lazos con Riad, "si no están dispuestos a elegirnos por encima de Rusia".

La relación entre ambos países empeoró a principios de octubre, cuando la OPEP+, liderada por Arabia Saudita, aprobó recortar la producción de crudo en 2 millones de barriles diarios.

Para Washington, que se oponía directamente a un recorte, tal paso fue extremadamente inesperado. En este contexto, el presidente estadounidense declaró que estaba "decepcionado por la decisión miope" de la OPEP+.