El Concurso Andréi Stenin 2023 anuncia al jurado internacional

El concurso Andréi Stenin para jóvenes fotoperiodistas anunció en Moscú la composición del jurado. Representantes de las mayores agencias de noticias internacionales y fotógrafos con fama mundial forman parte del jurado de la IX edición del certamen.

La parte internacional del jurado está integrada por el jefe adjunto del Departamento de Fotografía de la agencia estatal de noticias china Xinhua, Lan Hongguang; el fotógrafo de la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán, IRNA, Mehdi Bolurian; el fotógrafo de la mayor agencia de noticias de Turquía, Anadolu, Sefa Karacan; y el fotógrafo independiente de Argentina, Juan Cañete, cuyos proyectos se exhiben en galerías de países de América Latina y Europa.

Rusia está representada por el fotoperiodista del diario Izvestia, profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov, Pável Volkov. Volkov también ha sido ganador de varias ediciones del Concurso Andréi Stenin y obtuvo muchos prestigiosos premios rusos e internacionales en fotografía.

Lan Hongguang, jefe adjunto del Departamento de Fotografía de la agencia de noticias Xinhua: "Me siento honrado por la invitación para ser miembro del jurado del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. Este año, los jóvenes fotoperiodistas continúan abriendo nuevas perspectivas e influyendo positivamente en el arte fotográfico. Me parece que es clave para el desarrollo de la fotografía y abre nuevas oportunidades. Por eso estoy muy contento de que este concurso aliente a más jóvenes a tomar las cámaras. He visto las obras ganadoras de las anteriores ediciones del concurso, hay muchas fotos magníficas. Espero que los miembros del jurado de este año vean muchas obras nuevas y maravillosas y sientan un increíble impacto estético y humanista por las fotografías".

Mehdi Bolurian, fotógrafo de la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán, IRNA: "Estoy muy contento de formar parte del jurado del concurso. He seguido el Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin desde hace ya muchos años, y mis amigos lograron pasar la selección para participar en varias categorías del certamen. El concurso del 2023 será diferente a las ediciones anteriores. Después de casi 3 años de lucha contra el coronavirus, el mundo está volviendo a la normalidad. Este año espero ver un nuevo mundo después del coronavirus en las obras de los concursantes. Respaldando a los jóvenes fotógrafos, el Concurso Andréi Stenin les ofrece la oportunidad de expresarse. Estoy ardiendo de impaciencia por ver fotos maravillosas de todo el mundo".

Sefa Karacan, fotógrafo de la agencia de noticias Anadolu: "Estoy feliz de ser miembro del jurado de este concurso y espero poder elegir las mejores obras de las presentadas. Cada foto es única. Estoy seguro de que participaremos en una competición fascinante en que ganarán los ojos más agudos y las manos más rápidas. Estoy seguro de que, en el 2023, el Concurso Andréi Stenin será una verdadera fiesta visual, en cuya arena lucharán los fotoperiodistas más exitosos de todo el mundo. La fotografía nace en el momento cuando los ojos y el corazón están unidos. Al conocer las obras de los concursantes, podré entender cómo ven el mundo mis colegas fotógrafos".

Juan Cañete, fotógrafo independiente: "Participar en el trabajo del jurado del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin es un gran honor y placer para mí. Estoy muy contento de tener la oportunidad de ayudar a los jóvenes fotógrafos a mostrar sus capacidades. Gracias a este concurso, pueden llamar la atención y declarar su talento en todo el mundo. El año 2022 fue rico en eventos importantes en el ámbito de política, vida pública y deporte, y todos aquellos eventos se cubrieron por fotoperiodistas. Para el Concurso Andréi Stenin siempre se envían fotografías sobresalientes y originales. Ya estamos acostumbrados a eso, así que espero que este año también podamos disfrutar de las obras maravillosas de jóvenes fotógrafos de todo el mundo".

Pável Volkov, fotógrafo del periódico Izvestia: "Participé en el Concurso Andréi Stenin desde el inicio, presenté regularmente mis trabajos, obtuve premios. Ahora ya no puedo participar en el concurso debido a mi edad y tengo algo de nostalgia por esos tiempos. Pero estoy muy contento de poder participar en el concurso en una nueva calidad, como miembro del jurado. Me interesa ver el trabajo de los actuales autores jóvenes: los temas que están captando ahora, qué es relevante para el joven fotógrafo ahora, cómo lo están haciendo. Estoy esperando con impaciencia el momento en que el jurado empiece a trabajar".

En el 2023, los fotógrafos profesionales de 18 a 33 años de edad pueden enviar sus obras al sitio web del concurso en ruso, inglés y chino.

Para esta edición, el número de nominaciones y categorías del concurso no ha cambiado. Son cuatro nominaciones: 'Noticias principales', 'Deporte', 'Mi planeta' y 'Retrato: un héroe de nuestro tiempo' y dos categorías: 'Fotografías individuales' y 'Series'. Los concursantes pueden presentar una obra en cada categoría. La convocatoria estará abierta hasta las 23:59, hora de Moscú, del 28 de febrero de 2023.

La bolsa de premios del Concurso en el 2023 será de 125.000, 100.000 y 75.000 rublos (unos 1.995, 1.596 y 1.197 dólares, respectivamente) por el primer, segundo y tercer puesto de cada nominación. El ganador del Gran Premio del Concurso Andréi Stenin recibirá 700.000 rublos (unos 11.171 dólares).

La IX edición del Concurso Andréi Stenin también mantiene la tradición de organizar giras de exhibición de sus ganadores en ciudades rusas y extranjeras. Tales giras ofrecen a los reporteros jóvenes la posibilidad de mostrar sus obras al público en todo el mundo, centrar la atención en los problemas más candentes y desafíos de la actualidad. Desde el inicio del concurso, en el 2014, las obras ganadoras han recorrido más de 40 ciudades de Europa, Asia, América Latina, África y Oriente Medio.

En el 2022, el Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin se celebró bajo el auspicio de los más importantes medios de comunicación rusos e internacionales, agencias de información y de la comunidad fotográfica. Se desempeñaron como socios en varias nominaciones del certamen el 'holding' árabe Al Mayadeen TV y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Sobre el Concurso

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco, busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas, quienes centran la atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.