Turquía declara que "no tiene sentido" continuar el diálogo con Suecia y Finlandia sobre su adhesión a la OTAN

La programada reunión trilateral de Turquía con Suecia y Finlandia para discutir la candidatura de estos últimos a la OTAN "no tiene sentido", afirmó el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo serbio, Ivica Dacic, este jueves en Ankara, informa la agencia turca Anadolu.

La reunión entre los tres países, prevista para febrero, fue pospuesta debido al "actual entorno político", declaró Cavusoglu, refiriéndose a la quema este 21 de enero de un ejemplar del Corán ante la Embajada turca en Estocolmo, hecho que calificó como "un ataque racista que no tiene nada que ver con la libertad de pensamiento". Al mismo tiempo, sostuvo que Ankara no ha recibido ninguna oferta para negociar por separado la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.

Las negociaciones debían celebrarse en el marco del mecanismo de reuniones creado por un memorando tripartito firmado en junio de 2022, para resolver los desacuerdos que impiden a los dos Estados europeos adherirse a la Alianza Atlántica. "El objetivo de este mecanismo es ver qué condiciones del memorando se cumplen y cuáles no. Pero se pospuso porque no sería una reunión adecuada, ya que en esta situación el ambiente la ensombrecería", destacó Cavusoglu.

El ministro turco acusó a Suecia de no tomar medidas serias para aplicar el memorándum, y añadió que Estocolmo debe decidir si elimina los obstáculos en su camino hacia la adhesión a la OTAN u opta por socavar sus posibilidades.

Cavusoglu señaló que hay grupos políticos en Suecia, en particular partidos de extrema izquierda, que quieren impedir que el país entre en la OTAN. "Hay políticos que conozco, del Consejo de Europa, Finlandia y Suecia, que creen en la ideología de extrema izquierda. También me llaman y me dicen 'bloquea el ingreso en la OTAN de nuestros países'", afirmó.