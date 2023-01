Victoria Nuland: "Nos agrada mucho saber que el Nord Stream 2 se ha convertido en un montón de chatarra en el fondo del mar"

Funcionarios estadounidenses reconocen estar muy satisfechos al saber que el gasoducto Nord Stream 2 sufrió explosiones masivas a finales de septiembre del año pasado, según las declaraciones de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, durante una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebrado este jueves.

Al hablar con el senador republicano Ted Cruz sobre las sanciones estadounidenses contra Moscú y el gasoducto, la funcionaria dijo: "Senador Cruz, a mí, como a usted… y, creo, como a toda la Administración presidencial… me agrada mucho saber que el Nord Stream 2 se ha convertido, como usted dice, en un montón de chatarra en el fondo del mar".

Cabe destacar que hace exactamente un año, el 27 de enero de 2022, Nuland dijo casi lo mismo al discutir con el periodista Matt Lee, de AP, el nivel de preparación del Nord Stream 2.

"Sobre Nord Stream 2, usted repitió [que] si Rusia invade a Ucrania, de una u otra forma, el gasoducto no avanzará. Eso es lo que usted dijo. [...] Pero Nord Stream 2 está finalizado. [...] Lo único que necesitan hacer es ponerlo en funcionamiento. Entonces, cuando usted declara que no avanzará, ¿quiere decir que no abrirá para suministrar gas?", preguntó el corresponsal".

Por su parte, Nuland afirmó que no estaba listo para ponerse en marcha, ya que "no había sido puesto a prueba, no había sido certificado". "Como le gusta decir al senador Cruz, 'actualmente es un montón de chatarra en el fondo del mar'. Necesita ser probado, necesita ser certificado...", expresó.