"Los cristianos no matan por religión": Revuelo en España por dichos de un líder conservador tras atentados

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular (PP) y principal partido de la oposición en España, han levantado una agria polémica en su país después del ataque contra dos iglesias en la ciudad de Algeciras.

El jueves, luego de que un ciudadano de origen magrebí matara a un sacristán e hiriera gravemente a un sacerdote en las iglesias del sur de España, Núñez Feijóo afirmó: "Desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o sus creencias. Y hay otros pueblos que tienen ciudadanos que sí lo hacen".

Esto da vergüenza ajena. Lo de Feijóo … estilo extrema derecha pic.twitter.com/lqaE7UMHbn — German (@GDGC240977) January 26, 2023

Si bien horas después matizó sus palabras, no realizó una rectificación: "No podemos criminalizar ninguna religión, pero debemos aceptar que tenemos un problema de integrismo islámico", sostuvo el político, que señaló que no existe un problema de "terrorismo católico".

Sin embargo, esas palabras no aplacaron la controversia levantada y el presidente del PP ha recibido duras críticas. Uno de los dardos ha sido compararlo con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, que después de los atentados aprovechó la situación para decir: "Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo".

Mi más sentido pésame a familiares y allegados de la víctima.Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre.No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo. https://t.co/aEKm7OISH7 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 25, 2023

La formación liderada por Abascal se ha caracterizado por desplegar un discurso en el que siempre ha vinculado inmigración con delincuencia o, incluso, con el terrorismo. Mientras que el PP, liderado por Núñez Feijóo desde hace tan solo un año, se había intentado desligar de ese tipo de argumentos.

Desde el Partido Socialista de Pedro Sánchez, la primera en responder a las palabras del líder del PP ha sido la ministra de Educación, Pilar Alegría, señalando que "hay veces que es mejor permanecer callado y parecer responsable, que hablar así".

Si lees con horror el odio que vomitan Feijóo, Abascal y la derecha mediática sobre el terrible asesinato de Algeciras, sólo te pido que recuerdes que tras los atentados de Atocha el pueblo de Madrid dio un ejemplo de Concordia al mundo. Ellos son miserables. La gente es decente. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 26, 2023

Mucho más duros han sido desde la formación socia de Gobierno, Unidas Podemos (UP). Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado de "miserables" tanto a Núñez Feijóo como a Abascal.

"Si lees con horror el odio que vomitan Feijóo, Abascal y la derecha mediática sobre el terrible asesinato de Algeciras, solo te pido que recuerdes que tras los atentados de Atocha el pueblo de Madrid dio un ejemplo de concordia al mundo", escribió en sus redes sociales.

El mismo calificativo de "miserable" ha empleado la secretaria general de UP, Ione Belarra, para referirse al tuit de Abascal, asegurando que el fin de la ultraderecha es extender el odio contra la inmigración.

Lo dice el líder de un partido fundado por 7 ministros de una dictadura que en nombre de Dios torturó, asesinó o encarceló a centenares de miles de demócratas. pic.twitter.com/PlCTE01M6M — Jaume Asens (@Jaumeasens) January 26, 2023

El diputado de UP, Jaume Assens, también ha cargado duramente contra Feijóo: "Lo dice el líder de un partido fundado por siete ministros de una dictadura que en nombre de Dios torturó, asesinó o encarceló a centenares de miles de demócratas", escribía en Twitter.

Otros políticos han sido más comedidos en sus palabras. Ese ha sido el caso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho que "España es un país diverso y orgulloso de la libertad de culto". "Vamos a conseguir que siga prevaleciendo la convivencia", ha concluido.

Llamamientos a la concordia

Desde multitud de ámbitos civiles y religiosos se han producido muestras de pésame y llamamientos a la concordia. Uno de los primeros ha sido el de la Comisión Islámica de España (CIE), que expresó "su más sentido pésame y apoyo a las víctimas del atentado", en declaraciones de su secretario a Europa Press.

La Federación Musulmana de España (FEME) también condenó los ataques el mismo miércoles. "Este terrorismo es una plaga fruto de una ideología extremista, no se adhiere a ninguna religión y mucho menos al islam", decía en un comunicado su presidente, Mirza Muhammad Kaleem.

El presidente de la Comisión Islámica de España condena el ataque de Algeciras y dice que "matar es un crimen cobarde, sin tener en cuenta religión, ideología o etnia": "Un acontecimiento cobarde y repugnante" https://t.co/vcuWjgWnqzpic.twitter.com/phLHkRvpW2 — Europa Press (@europapress) January 26, 2023

El párroco de una de las iglesias atacadas, la de Nuestra Señora de La Palma, Juan José Marina, este jueves destacaba que siempre ha existido una buena relación con la comunidad musulmana.

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, tras condenar el atentado pidió no caer en "identificar terrorismo con ninguna fe" durante un desayuno informativo este jueves.

Representantes de otras confesiones también han mostrado su rechazo ante lo sucedido. La Federación de Comunidades Judías de España ha condenado unos ataques "brutales y cobardes", al tiempo que ha expresado su solidaridad con las víctimas y los católicos.

Lo mismo ha hecho la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que ha pedido que lo sucedido "no se instrumentalice para alentar la islamofobia", en un comunicado recogido por Europa Press.

Dos iglesias atacadas y un agresor radicalizado

Los terribles sucesos tuvieron lugar el miércoles a media tarde. Alrededor de las 18.30, el agresor entró en la parroquia de San Isidro, donde discutió violentamente con una feligresa. De allí se marchó profiriendo gritos e insultos para regresar apenas una hora después.

Vestido con una chilaba y portando un machete, el atacante volvió a entrar en el recinto religioso donde realizó un corte en el cuello al párroco. Algunas personas intentaron detenerle y resultaron heridas.

Posteriormente se dirigió a la iglesia de La Palma, donde destrozó el altar. Un sacristán intentó detenerle y recibió la primera cuchillada. La víctima consiguió salir al exterior, pero fue alcanzada por el agresor, quien le apuñaló mortalmente.

El hombre, identificado como Yasin Kanza, fue detenido pocos minutos después por la Policía. Se baraja que se trate de una persona desequilibrada que habría actuado sola, aunque no se descarta que hubiese sido radicalizado a través de Internet.

Los hechos están siendo investigados por la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de enjuiciar los hechos de terrorismo. El párroco que fue herido de gravedad ya ha sido dado de alta del hospital y se está recuperando.