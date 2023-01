Fans del juego 'Dragones y Mazmorras' ganan su batalla contra restricciones al contenido creado por ellos

La editorial estadounidense Wizards Of The Coast hizo marcha atrás en sus intentos de cambiar la licencia abierta, que permite a los fanáticos crear y vender material de 'Dragones y Mazmorras' sin pagar cánones a la compañía.

La editorial estadounidense Wizards Of The Coast que posee los derechos del popular juego de mesa 'Dragones y Mazmorras' (D&D por sus siglas en inglés) hizo marcha atrás el 27 de enero en sus intentos de imponer restricciones al contenido creado por los fans, afirmó la empresa. Es una gran victoria para los seguidores del juego, cuyas protestas influyeron en la empresa, haciéndola cambiar su postura sobre la actualización prevista de su Licencia Abierta del Juego, afirma el portal Game Rant.

Licencia Abierta del Juego (OGL por sus siglas en inglés) es un derecho de autor público que permite a los jugadores y editores de 'Dragones y Mazmorras' crear y vender su propio contenido compatible con las reglas del juego. Los creadores que producen los materiales bajo esta licencia pueden usar las reglas generales del juego D&D y no tienen que pagar cánones a Wizards. Durante más de 20 años, la OGL de la versión 1.0a ha contribuido a la gran popularidad de 'Dragones y Mazmorras', que tuvo unos 50 millones de jugadores en 2020.

La nueva licencia

Sin embargo, en diciembre de 2022, Wizards publicó un comunicado en el que afirmaba que la OGL se actualizaría con la futura edición del juego, llamada 'One D&D'. Además, la nueva 'OGL 1.1' introduciría un número significativo de restricciones sobre el contenido creado por los fans, afirmó Gizmodo el 5 de enero, citando un borrador del documento, obtenido por el medio.

Según el portal, la nueva licencia anularía la actual. Esto presionaría a otros editores más pequeños, que se centran en productos basados en la OGL original, a rehacer completamente sus materiales. De hecho, con la nueva licencia de pago cualquier creador de pago hubiera tenido que registrar sus productos en Wizards. Además, si sus ingresos hubiesen superado los 750.000 dólares en un año, tendría que pagar el 20 % o el 25 % de cánones.

Además, otra sección del documento añade que Wizards of the Coast tendría derechos sobre cualquier contenido creado usando la OGL. Esto les permitiría tomar cualquier contenido de los fans y publicarlo en materiales oficiales de 'Dragones y Mazmorras' sin permiso o compensación al creador original.

Por último, la OGL 1.1 solo permitiría "la creación de juegos de rol y suplementos en medios impresos y formatos de archivos electrónicos estáticos". Vetaría a los fanáticos la creación de material de pago, incluyendo vídeos, tableros virtuales, juegos de ordenador, novelas, aplicaciones, música, etc. La OGL "no se destinó a subvencionar a los grandes competidores", afirma el documento.

Tira por iniciativa

"Tira los dados por iniciativa", dice el anfitrión del juego de D&D para determinar quién golpea primero en una sesión de combate. Y cuando el 'fandom' se enteró de los cambios previstos, inmediatamente reaccionó y dio su golpe.

Los 'youtubers' e 'influencers', populares en la comunidad de D&D, dieron máxima difusión a la noticia del posible cambio de licencia, que limitaría los creadores, y encendieron la ira de los fans. Entonces, los aficionados empezaron a cancelar la suscripción al servicio en línea de sobremesa de pago de Wizards 'D&D Beyond'. El volumen de jugadores que querían hacerlo en el sitio web del servicio era tan grande que sobrecargó sus servidores, provocando que la página temporalmente se bloqueara.

Además, otras empresas aprovecharon la ocasión para dar un paso al frente y promocionar sus productos. Por ejemplo, la empresa Paizo anunció el 12 de enero la nueva licencia "abierta, perpetua e irrevocable" para su juego de mesa 'Pathfinder', que rivaliza con D&D. A su licencia, denominada 'ORC', ya se han unido más de 1.500 editores de juegos de rol de mesa. Otra editorial, Kobold Press, que crea materiales bajo la licencia OGL, anunció la creación del nuevo juego de mesa, alternativa a D&D.

La victoria de los fans

Finalmente, el 19 de enero Wizards Of The Coast reaccionó a las críticas de los aficionados. Anunciaron una votación abierta sobre la nueva OGL. Los resultados, publicados el 27 de enero, mostraron que el 88 % de los editores no quieren hacer contenidos bajo la potencial nueva licencia.

"Vamos a dejar [la licencia actual] OGL 1.0a en su sitio, tal cual. Sin tocar", afirmó la empresa tras la votación. Además, amplió el volumen de material que puede utilizarse con la actual OGL y la hizo irrevocable para siempre. Sin embargo, la reputación de Wizards ya está dañada y la compañía tendrá que mantener su nuevo impulso si quiere volver a ganarse la confianza de la comunidad, afirma Game Rant.