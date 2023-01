Buscan en Reino Unido a los ganadores de 14 millones de dólares de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional del Reino Unido (The National Lottery) busca a los ganadores de un premio de 12 millones de libras esterlinas (unos 14,8 millones de dólares) sorteado este sábado. Los dos afortunados, que recibirán cada uno la mitad del premio mayor, aún no se han presentado a reclamarlo, informa el diario The Mirror.

"Qué noticia tan asombrosa para dos poseedores de boletos que comparten el fantástico premio. Cada uno de estos afortunados ganadores se ha llevado una increíble suma de seis millones de libras (7,4 millones de dólares). Instamos a los jugadores a revisar sus boletos y llamarnos para reclamar estos increíbles premios", comentó Andy Carter, asesor sénior de ganadores de la empresa.