WP: EE.UU. no enviará pronto sus tanques a Kiev y solo quería darle un "justificante" a Berlín

El anuncio de Washington de su intención de enviar tanques Abrams a Ucrania fue un justificativo para que Berlín inicie inmediatamente las entregas de tanques Leopard 2 a Kiev, mientras que el envío de carros de combate estadounidenses está previsto para más adelante, informó el sábado The Washington Post remitiéndose a fuentes al tanto del asunto.

Según el periódico, EE.UU. y Alemania durante mucho tiempo no pudieron alcanzar un compromiso sobre este tema, ya que Washington esperaba que Berlín entregue sus Leopard 2 a Kiev y permita a otros países suministrar carros de combate de fabricación alemana. "A [el presidente estadounidense Joe] Biden le preocupaba que cuanto más se prolongara el desacuerdo sobre los tanques, cada vez más público, más daño estaría haciendo a su principal prioridad sobre Ucrania: mantener la unidad occidental liderada por EE.UU.", escribe el diario.

Washington quería que Kiev recibiera tanques de fabricación alemana, porque son más fáciles de manejar que los de fabricación estadounidense y disponen de un número suficiente de piezas de repuesto, indica The Washington Post.

Sin embargo, Berlín insistió en que suministrará los tanques Leopard 2 siempre que Washington envíe los Abrams estadounidenses. De acuerdo con el artículo, al canciller alemán, Olaf Scholz, le preocupaban las posibles represalias de Moscú si Berlín tomaba esta medida unilateralmente.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, encontró una salida al punto muerto y sugirió que Washington podría prometer el envío de los Abrams a Ucrania, pero no de inmediato, sino más adelante, como parte de las necesidades "a largo plazo" de Kiev para los próximos años. De esta forma, el anuncio de EE.UU. dio a Alemania el "justificante" necesario para empezar ya a suministrar a Kiev sus tanques Leopard.

Así, los 31 carros de combate Abrams no procederán de los arsenales militares estadounidenses, sino que se adquirirán en el marco de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania. Se trata de una versión modificada que no contará con el blindaje de uranio empobrecido, y se entregarán a finales de este año o el próximo, informa The Washington Post.