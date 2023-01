Zelenski insta a Macron a que excluya a los atletas rusos de los Olímpicos de 2024

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, dirigió una carta a su homólogo francés, Emmanuel Macron, solicitando que no se permitiera la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 2024 en París, según anunció el líder en un video el domingo.

En su mensaje diario a la nación, el mandatario ucraniano volvió a criticar la intención del Comité Olímpico Internacional de permitir a los atletas rusos y bielorrusos que compitan bajo bandera neutral en las Olimpiadas.

"Mientras nos preparamos para los Olímpicos en París, debemos asegurarnos de que Rusia no pueda utilizarlos o cualquier otro evento deportivo para promocionar la agresión o su chovinismo estatal", dijo Zelenski.

Unas horas más tarde, el jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak, acusó al COI de promover el conflicto que entre Rusia y Ucrania.

"El COI es un promotor de la guerra, asesinatos y la destrucción. El COI observa con placer cómo Rusia destruye a Ucrania y luego ofrece una plataforma para promover el genocidio y alienta nuevos asesinatos. Evidentemente, el dinero ruso que compra la hipocresía olímpica no huele a sangre", escribió Podoliak en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles, el COI comunicó que se debe "respetar el derecho de todos los atletas a ser tratados sin discriminación alguna, de conformidad con la Carta Olímpica". "Los gobiernos no deben decidir qué atletas pueden participar en qué competición y qué atletas no. No se debe impedir competir a ningún atleta solo por su pasaporte", declaró.

Posteriormente, el viernes, el jefe del COI, Thomas Bach, reafirmó esta postura y destacó que "excluir a atletas por su pasaporte no corresponde a los valores y la misión de la Carta Olímpica".

Zelenski reaccionó aquella misma jornada, diciendo que "no puede evitar sentirse decepcionado" por las declaraciones de Bach. "La neutralidad no existe en una guerra como esta", declaró agregando que "no quiere entrar en qué motivó exactamente al Sr. Bach a promover tal iniciativa".

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Nacional de Ucrania, Vadím Gutzeit, afirmó que su país podría negarse a participar en los JJ.OO. en el caso de que se presenten atletas de estos países.

Con respecto a estas declaraciones, Bach dijo estar al tanto de la postura de Ucrania, "que no solo quiere aislar a Rusia como Estado, sino busca un aislamiento total de todos los rusos".