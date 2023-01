Polonia entregará aviones de combate F-16 a Ucrania solo en coordinación con la OTAN

Polonia puede entregar sus cazas ligeros F-16 de producción estadounidense a Ucrania solo en coordinación con la OTAN, afirmó frente a periodistas su primer ministro, Mateusz Morawiecki, informa el portal polaco Defence 24.

"Tal como fue hace unos meses en el caso de los MiG, cualquier otro refuerzo aéreo que se lleve a cabo, probablemente se envíe en coordinación con los países de la OTAN. En esta cuestión, actuaremos en total coordinación", dijo Morawiecki, respondiendo a la pregunta sobre si Polonia estaría lista para donar sus aviones de combate F-16 a Ucrania.

Actualmente, la Fuerza Aérea polaca opera 48 aviones de combate multifuncionales Lockheed Martin F-16 de varias versiones actualizadas.

Anteriormente, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, se había pronunciado a favor de suministrar aviones de combate a Ucrania, en particular, cazas F-16 de fabricación estadounidense o cazas de fabricación soviética Mikoyan de las antiguas existencias de la República Democrática Alemana.

La semana pasada, al darse a conocer la decisión de los países de la OTAN de suministrar tanques a Ucrania, el presidente Vladímir Zelenski solicitó a los Estados de la alianza que aprobaran la entrega a Kiev de misiles de largo alcance y aviones de combate.

En respuesta a cuestiones de diputados del Bundestag, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró el pasado miércoles que Alemania no suministraría aviones de combate ni enviaría soldados a Ucrania, enfatizando que Berlín quiere evitar una escalada entre Rusia y la OTAN. "Dejé muy claro desde el principio que no hay tratos sobre aviones de combate y estoy haciendo lo mismo aquí. En ningún caso enviaremos tropas terrestres. He dicho que no habrá participación directa de soldados de la OTAN en la guerra de Ucrania. No ha sido así hasta ahora y no lo será en el futuro", señaló Scholz, citado por la prensa local.