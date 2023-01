"Marcelo actuó muy bien": López Obrador responde a las acusaciones de Mike Pompeo contra Ebrard

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, defendió la actuación de su canciller, Marcelo Ebrard, luego de que el exsecretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, lo acusará de pedir que se ocultara un acuerdo entre ambos países en materia migratoria.

"Marcelo actuó muy bien y ha actuado muy bien", aseveró el mandatario este lunes, al desatacar las buenas relaciones que mantuvo su gestión con la presidencia de Trump.

"Yo estimo mucho al presidente Trump porque fue respetuoso con nosotros, fue buena la relación, les puedo decir que fue buena para EE.UU., para el pueblo estadounidense, y fue muy buena para el pueblo de México", destacó López Obrador.

Hace unos días, Pompeo reveló en su libro 'Nunca cedas una pulgada' (Broadside Books, en inglés) que en 2018 el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le pidió a la Casa Blanca ocultar el acuerdo de expulsión de migrantes conocido como 'Quédate en México', una declaración que el canciller negó.

Marcelo Ebrard "actúo muy bien", dijo el presidente López Obrador tras los señalamientos de Mike Pompeo, quien aseguró que el canciller aceptó el “Quédate en México” y pidió que se ocultara. "Fue muy buena la relación con Donald Trump, pero ya empiezan las campañas", destacó pic.twitter.com/lJpmVfxDtx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 30, 2023

López Obrador explicó que este tipo de comentarios en contra de México crecerán en los próximos meses, en la medida en que en EE.UU. se acerquen las elecciones federales de 2024.

"Ya iniciaron las campañas [en EE.UU.] y ya empiezan a decir que ellos si van a ponernos en cintura, que ellos sí saben como someternos", refirió el mandatario.

A propósito, López Obrador indicó que prefiere no meterse en confrontaciones de tipo electoral, aunque aseguró que su Gobierno no va a "caer en ninguna provocación". "No nos vamos a enganchar", agregó.

Apenas el sábado, el expresidente Trump se mofó nuevamente de la manera en la que supuestamente presionó al Gobierno de López Obrador para aceptar el programa 'Quédate en México'.

"Le dije (a un representante mexicano), 'mira, si no lo apruebas, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que están vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25 % y vamos a imponer aranceles del 25 % a todos los productos que se hacen en México", narró Trump durante un mitin celebrado en el estado de New Hampshire para celebrar el arranque de su campaña, recoge El Financiero.

Balance de las relaciones de México

Durante su conferencia, López Obrador realizó un breve balance de las relaciones de México con EE.UU. durante la Administración del republicano, y reconoció que hubo roces por el muro fronterizo y la amenaza de Washington de aumentar e imponer aranceles al país, en caso de que no se contuviera la migración irregular.

Asimismo, destacó que por el rechazo de México, el Gobierno de Trump desistió de denominar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas, una medida que facultaría a EE.UU. a ingresar al país latinoamericano bajo pretexto de garantizar la seguridad nacional.

Del lado positivo, el mandatario mexicano resaltó a la Administración de Trump por su voluntad de renovar el tratado de libre comercio entre México, EE.UU. y Canadá, así como por la donación y entrega de insumos y aparatos médicos durante la pandemia de covid-19.

También reconoció a la gestión de Trump por haber cubierto los recortes solicitados a México por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), durante la época más crítica de la pandemia.

